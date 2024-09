Traumhochzeit: Jamie Foxx' Tochter Corinne hat geheiratet

Corinne Foxx (30) feiert ihre Hochzeit. Der Sprössling von Jamie Foxx (56) war seit Dezember des vergangenen Jahres mit Joe Hooten verlobt und nun wagt sie den nächsten Schritt. Mit dabei war natürlich auch der Vater der Braut. Fotos, die Real Housewives of Beverly Hills-Bekanntheit Garcelle Beauvais (57) auf Instagram teilt, zeigen, wie der Filmstar seinen Nachwuchs zum Altar führt. Die Schauspielerin strahlt währenddessen übers ganze Gesicht, während ihr Papa einen aufgeregten Eindruck macht und sich die Hand auf den Bauch legt. Corinne trägt ein ausladendes Kleid mit einer langen Schleppe sowie einen eleganten Schleier.

Auch einen Schnappschuss von der Trauung teilt Garcelle auf Social Media. Hand in Hand steht das Brautpaar darauf vor dem Trauredner und schaut sich tief in die Augen. Joe ist auf dem Bild rund einen Kopf größer als seine Liebste. Er präsentiert sich in einem schicken schwarzen Anzug mit Fliege. Zu den süßen Bildern schreibt die TV-Berühmtheit: "Gestern Abend durften wir die Liebe von Corinne und Joe miterleben und feiern. Eure Liebe und euer Respekt füreinander sind greifbar. Corinne, du sahst umwerfend aus!"

Dass dieser Tag für Jamie sehr emotional werden würde, wusste Corinne schon im Vorhinein. Im Gespräch mit Access Hollywood plauderte sie vor Monaten aus: "Er ist so emotional. Er kann nicht einmal darüber reden, ohne zu weinen. Ich hoffe, dass er den Gang zum Altar hinuntergehen kann, ohne zu weinen." Der "Django Unchained"-Darsteller habe sogar versucht, sich in die Hochzeitsplanung einzumischen.

