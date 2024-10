Ältester lebender Ex-Präsident: Jimmy Carter wird heute 100

Jimmy Carter feiert seinen 100. Geburtstag. Damit erreicht er einen Meilenstein, den viele für unmöglich hielten. Nachdem Jimmy sich vor 19 Monaten in die Hospizpflege begeben hat, heimste der 39. Präsident der Vereinigten Staaten nun gleich zwei Titel zu seinem Jubiläum ein: Er ist nicht nur der älteste lebende Ex-Präsident, sondern zugleich auch der am längsten lebende Präsident in der Geschichte der USA. Trotz seines hohen Alters strotze Jimmy vor Lebenskraft, wie sein Enkel Jason Carter erst kürzlich gegenüber dem People-Magazin verriet: "Er ist emotional engagiert und erlebt immer noch Dinge, lacht und liebt."

Die Lebensleistung des 100-Jährigen ist bemerkenswert: vom Dienst in der US-Marine über seine Zeit als Gouverneur von Georgia bis hin zu seiner Präsidentschaft, in der er sich für Menschenrechte und internationale Diplomatie einsetzte. Auch nach seiner Amtszeit blieb Jimmy aktiv und engagierte sich intensiv für wohltätige Zwecke. Zusammen mit seiner Frau Rosalynn (97) arbeitete er jahrzehntelang für "Habitat for Humanity" und half persönlich beim Bau von Häusern für Bedürftige.

Erst im September wurde ein Tribut-Konzert in Atlanta zu Ehren von Jimmys 100. Geburtstag veranstaltet. Unter dem Titel "Jimmy Carter 100: A Celebration in Song" taten sich Künstler wie Chuck Leavell oder Maren Morris (34) und das Atlanta Symphony Orchestra Chamber Chorus zusammen, um Jimmy zu feiern und sein Lebenswerk zu würdigen.

Getty Images Jimmy und Rosalynn Carter bei einem Charity-Event in Durban, 2002

Getty Images US Präsident Jimmy Carter, 1970

