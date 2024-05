Anya Taylor-Joy und ihr Malcolm feierten "Vampirhochzeit"

Anya Taylor-Joy (28) plaudert Details zu ihrer Hochzeit mit Malcolm McRae (30) aus. Die Schauspielerin und ihr Liebster entschieden sich für eine eher unkonventionelle Art zu heiraten. "Ich hatte eine Vampirhochzeit", gibt die Peaky Blinders-Bekanntheit bei "Live with Kelly und Mark" preis. "Ich habe all diese coolen gotischen Orte besucht", führt sie weiter über ihre Inspiration aus. "Ich kann zwar nicht genau erklären, weshalb ich mich zu diesem Stil so hingezogen gefühlt habe, aber es war toll. Ich bin sehr, sehr froh, dass wir auf diese Art und Weise gefeiert haben", schließt sie glücklich.

Die Filmdarstellerin nimmt hier Bezug auf ihre erste Hochzeit in New Orleans im April 2022. "Wir haben nur unsere besten Freunde mitgenommen. Es war magisch", erzählt sie im Gespräch mit Variety über den großen Tag. "Malcolm hat seine Familie aus der Kirche per FaceTime angerufen. Wir haben gesagt: 'Hi!'", erinnert sie sich an die Umstände. Auf die sehr intime Trauung folgte im September 2023 eine zweite Eheschließung. Hier feierten die zwei Turteltauben noch einmal in größerer Runde ihr Liebesglück.

Die Beauty und das More-Bandmitglied sind seit 2021 ein Paar. Für Anya war schnell klar: Der Rockmusiker ist für sie die Liebe ihres Lebens. "Ich bin ein unglaublich sensibler und gefühlsbetonter Mensch. Ich bin so unglaublich glücklich, Hals über Kopf verliebt zu sein. Ich habe meine Person gefunden", schwärmte sie in einem Gespräch mit der Zeitschrift Elle. Sie seien beide große Romantiker und würden jetzt voller Vorfreude in ihre gemeinsame Zukunft blicken. Auch karrieretechnisch könnte es für die Schauspielerin kaum besser laufen. Im Jahr 2024 wirkte sie mit Dune und "Furiosa: A Mad Max Saga" gleich an zwei großen Produktionen mit.

Getty Images Malcolm McRae und Anya Taylor-Joy, 2022

Getty Images Anya Taylor-Joy im Januar 2023

