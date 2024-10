Bachelorette-Singles Ferry und Aysun streiten wegen Emma

Die Bachelorette-Kandidaten Ferry und Emma sind schon mehrfach durch ihre Flirterei aufgefallen. Ihrer Herzdame Stella Stegmann (27) zuliebe haben sich die beiden in der vergangenen Episode allerdings darauf geeinigt, sich erst einmal aus dem Weg zu gehen. In der aktuellen Folge der Kuppelshow sorgt ihre Verbindung trotzdem für Stress in der Villa der Singles. Aysun, die mit beiden Turteltauben befreundet ist, stellt den Rapper zur Rede, der davon mehr als genervt ist. "Ich glaube, du machst echt ein bisschen Drama, Bro", äußert der Hamburger und beschuldigt seine Konkurrentin: "Ich finde, du machst das für die Kamera."

Daraufhin eskaliert ihr Streit und Aysun beschuldigt ihren Gegenüber, "wie ein kleines Kind" zu sein. Ferry lässt anklingen, dass er ihre Freundschaft nach dem Zoff beenden möchte. "Ich wünsche dir alles Gute. Ich habe echt keinen Bock mehr", schießt er zurück und verlässt das Gespräch mit der Barkeeperin. Auf Instagram machen die Fans der Show deutlich, was sie von dem Streit halten. "Ich finde es so schade um deren Verbindung und hoffe, dass sie es klären können. Ich mochte ihre Bromance so sehr!", kommentiert ein Nutzer unter einem Post der Show. Ein anderer Zuschauer schreibt: "Aysuns Aktion war übergriffig, ich fühle und verstehe Ferry zu 100 Prozent."

Die Szene könnte eine der letzten Aktionen von Aysun in der RTL+-Show sein. Kurz nach ihrer Auseinandersetzung mit Ferry verkündet sie der Gruppe: "Spätestens in der Nacht der Rosen werde ich Stella sagen, dass es für mich rein platonisch bleibt und dann werde ich meine Siebensachen packen." Die 24-Jährige empfinde für die Too Hot To Handle: Germany-Bekanntheit rein freundschaftliche Gefühle und wolle den anderen Singles die Chance geben, die Bachelorette kennenzulernen.

Die Bachelorette, RTL+ Emma und Ferry bei "Die Bachelorette"

RTL Leila und Aysun, "Die Bachelorette"-Kandidatinnen

