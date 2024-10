Fiona Erdmann freut sich über Schwangerschaftsverkündung

Vor wenigen Wochen verkündete Fiona Erdmann (36), dass sie zum dritten Mal schwanger ist. Das hielt die einstige Germany's Next Topmodel-Kandidatin lange geheim, wie sie im Promiflash-Interview verrät: "Ich bin total happy, dass das jetzt endlich raus ist, weil ich das ja wirklich sehr, sehr lange versteckt habe." Auch gesteht Fiona, dass sie schon die Hälfte der Schwangerschaft hinter sich hat: "Die halbe Schwangerschaft habe ich sozusagen inkognito gelebt und das war schon nicht so einfach, um ehrlich zu sein."

Ihr erneutes Babyglück zu verheimlichen, sei Fiona überhaupt nicht leicht gefallen. "Gerade so jetzt zum Ende hin wurde es echt schwierig, weil der Bauch wuchs immer mehr und ich wusste gar nicht mehr, wie ich den verstecken soll und dementsprechend war das jetzt für mich eine totale Entlastung, dass ich endlich darüber reden kann", freut sich die werdende Mama im Gespräch mit Promiflash.

Um genau zu sein, ist Fiona bereits in der letzten Woche des fünften Schwangerschaftsmonats. Das verkündete sie in einem Video auf Instagram, in dem sie ihren Babybauch zeigt. Lange dürfte die Dubai-Auswanderin nicht mehr warten müssen, bis sie ihren dritten Nachwuchs in die Arme schließen kann – ihr Kind dürfte voraussichtlich im Februar 2025 das Licht der Welt erblicken.

Instagram / fionaerdmann Fiona Erdmann mit ihrem Partner Moe

Instagram / fionaerdmann Fiona Erdmann mit ihren beiden Kindern, 2023

