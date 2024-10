Nach verpasster Hochzeit: Anna Ermakova entspannt im Urlaub

Vor wenigen Wochen heiratete Boris Becker (56) seine Partnerin Lilian de Carvalho Monteiro. Im Gegensatz zu Noah (30) und Elias (25), die beiden ältesten Söhne des ehemaligen Tennisprofis, waren seine anderen Kinder Anna Ermakova (24) und Amadeus nicht eingeladen. Doch das Model scheint deswegen kein Trübsal zu blasen: Anna lässt aktuell in Monaco ihre Seele baumeln. Das zeigen Fotos, die unter anderem Daily Mail vorliegen. In einem knappen Bikini genießt Anna die Sonne Monacos auf einer Plattform im Wasser und gewährt dabei freie Sicht auf ihren durchtrainierten Körper.

Von der fehlenden Einladung für die prunkvolle Hochzeit ihres Vaters ließ sich die ehemalige Let's Dance-Gewinnerin nichts anmerken. Berichten zufolge erfuhr sie von der Eheschließung erst durch die Medien. Das scheint nicht gerade verwunderlich, denn Anna hatte nie ein gutes Verhältnis zu ihrem Papa. "Ich hatte eine schwierige Kindheit, bin mit vielen Vorurteilen aufgewachsen. Die Öffentlichkeit hasste mich, ohne mich zu kennen. Nur aufgrund der Entscheidungen, die meine Eltern getroffen haben", gab sie im Bild-Interview zu.

Doch woher kam dieser Hass? Boris ging seiner damaligen Frau Barbara Becker (57) mit Annas Mutter Angela fremd und zeugte dabei die gemeinsame Tochter. In der Öffentlichkeit distanzierte er sich von dem unehelichen Kind, was wiederum Auswirkungen auf Annas Kindheit hatte. "Es war nicht leicht, mit dem ganzen Presserummel um die intimen Details des Treffens meiner Eltern aufzuwachsen, ohne dass meine Perspektive oder meine Gefühle in dieser Angelegenheit wirklich berücksichtigt wurden", betonte die 24-Jährige im Gespräch mit dem Blatt.

Anzeige Anzeige

Instagram / annaermakova1 Anna Ermakova, Model

Anzeige Anzeige

AEDT Anna und Angela Ermakova bei der "Ein Herz für Kinder"-Gala, 2023

Anzeige Anzeige

Anzeige Anzeige