Neumama Hailey Bieber verbringt Mädelsabend mit BFF Kendall

Kendall Jenner (28) und Hailey Bieber (27) sind schon seit Jahren die besten Freundinnen – umso schöner ist es zu sehen, dass sich auch nach der Geburt von Haileys erstem Kind nichts daran geändert hat. Am vergangenen Wochenende wurden die beiden zusammen gesichtet. Auf Bildern, die Just Jared vorliegen, sieht man die zwei Models zum Abendessen im Sushi Park – einem Promi-Hotspot-Restaurant in West Hollywood. Ein Abend, an dem Neumama Hailey wohl Baby-frei bekommen hat, um in Ruhe einen Mädelsabend mit ihrer BFF zu genießen.

Obwohl die Ehefrau von Justin Bieber (30) offensichtlich ohne ihren Nachwuchs unterwegs ist, ist das Interesse der Fotografen besonders groß – immerhin ist es einer ihrer ersten öffentlichen Auftritte seit der Geburt des kleinen Jack Blues. Sie setzt aber offensichtlich alles daran, möglichst unauffällig zu bleiben: Wie auch Kendall trägt Hailey einen unauffälligen Look, bestehend aus dunkler Jacke und Jeans. Trotz der abendlichen Stunden verstecken beide Modeikonen ihre Gesichter hinter schwarzen Sonnenbrillen.

Die Schwester von Kim Kardashian (43) und die Rhode-Gründerin haben viel gemeinsam. Sie verbindet nicht nur eine erfolgreiche Modelkarriere, sie haben auch schon so einiges miteinander erlebt. Neben gemeinsamen Doppeldates, sportlichen Aktivitäten, Partys oder Shoppingtouren teilen sie auch eine eher unangenehme Erinnerung miteinander: Eine Konfrontation mit der Polizei. Anfang dieses Jahres wurden Kendall und Hailey bei einer gemeinsamen Spritztour von den Gesetzeshütern angehalten, der The Kardashians-Star überfuhr nämlich ein Stoppschild. Da zum Glück nichts Schlimmeres passiert war, nahmen die zwei Beautys die Begegnung mit den Beamten gelassen.

Getty Images Kendall Jenner und Hailey Bieber

Getty Images Kendall Jenner und Hailey Bieber im Jahr 2017

