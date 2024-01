Strafzettel! Polizei stoppt Kendall Jenner und Hailey Bieber

Das dürfen die beiden nicht! Seit vielen Jahren sind Kendall Jenner (28) und Hailey Bieber (27) die besten Freundinnen. Beide verbindet nämlich nicht nur eine erfolgreiche Modelkarriere, sondern auch eine gemeinsame Vergangenheit, in der die Schönheiten sogar auf ein Doppeldate gingen. Bei einer Spritztour hat der Spaß der zwei BFFs nun ein Ende: Kendall und Hailey werden von der Polizei angehalten!

Dies ist auf mehreren Fotos zu sehen, die TMZ vorliegen. Der The Kardashians-Star überfährt nämlich ein Stoppschild, als er gemeinsam mit Justin Biebers (29) Ehefrau in Beverly Hills unterwegs ist. Die beiden werden von einem Gesetzeshüter zurechtgewiesen, der Kendall einen Strafzettel verpasst. Dabei scheint die 28-Jährige die Situation gelassen zu nehmen und lächelt den Polizisten an.

Gemeinsame Unternehmungen wie diese kommen bei den beiden Models häufiger vor. Neben regelmäßigen Besuchen beim Yoga oder Shopping sieht man die Beautys auch vermehrt auf Partys oder Events. So hatten die beiden unter anderem Billie Eilishs (22) Geburtstagsfeier besucht, bei der Kendall und Hailey freche Erinnerungsbilder in einer Fotobox machten.

Instagram / kendalljenner Kendall Jenner und Hailey Bieber, Models

ActionPress Kendall Jenner und Hailey Bieber

Instagram / kendalljenner Kendall Jenner und Hailey Bieber auf Billie Eilishs Geburtstagsparty

