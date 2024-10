P. Diddy jagte sie: Frau berichtet von Flucht auf Party

Immer mehr gruselige Details zu P. Diddys (54) mutmaßlichen Machenschaften kommen ans Licht. Nun hat sich die Künstlerin Good Fridae zu Wort gemeldet und von einem schrecklichen Erlebnis berichtet, das sie mit dem Skandalrapper im Jahr 1999 im Alter von 16 Jahren gehabt habe. Laut The Sun sei die angehende Sängerin damals gemeinsam mit ihren Freundinnen zu einer Party von Diddy in seinem Fünfsternehotel in Toronto eingeladen worden. Telefone seien in den Partyräumlichkeiten nicht erlaubt gewesen – das habe bei Good Fridae bereits für Unbehagen gesorgt: "Die Tatsache, dass es keine Telefone gab, war ein weiteres Warnsignal für mich, und ich begann, mir Sorgen zu machen. Ich fühlte mich sofort wie ein Stück Fleisch und sehr unwohl. Männer umschwärmten uns und boten uns Geld, Drogen, Plattenverträge usw. an."

Die damals 16-Jährige habe daraufhin entschieden, die Party wieder zu verlassen, doch eine Sicherheitskraft habe ihr den Weg versperrt. "Du wirst hier warten, bis Diddy zurückkommt", sollen seine Worte gewesen sein. Zu viel für Good Fridae: "Ich hatte fast eine Panikattacke, als ich Diddy kommen sah." Sie sei zu den Aufzügen gesprintet, um zurück zur Lobby zu gelangen – der mächtige Musikmogul habe sie verfolgt: "Er jagte mich den Flur hinunter!" Good Fridae habe allerdings Glück im Unglück gehabt: "Ich habe ihm mein kaputtes Handy ins Gesicht geworfen und der Aufzug öffnete sich genau zum richtigen Zeitpunkt, mit Hotel-Manager und Hotel-Sicherheitsdienst darin." Auf P. Diddys Opfer, die mittlerweile den Mut gefunden und sich zu Wort gemeldet haben, sei sie sehr stolz.

Inzwischen sind es unzählige Personen, die Diddy unsägliche Dinge vorwerfen. Vor wenigen Tagen gab der Anwalt Tony Buzbee im Netz bekannt, dass seine Kanzlei mehr als 50 Personen vertrete, die mutmaßliche Opfer von sexuellen Übergriffen durch den 54-Jährigen und dessen Komplizen geworden sind – darunter sowohl Männer als auch Frauen.

Instagram / good.fridae Good Fridae, 2022 in Las Vegas

Getty Images P. Diddy, Musiker

