Über 50 mutmaßliche Opfer erheben Vorwürfe gegen P. Diddy

Neue Details zu P. Diddys (54) Missbrauchsskandal: Der Anwalt Tony Buzbee gibt im Netz bekannt, dass seine Kanzlei mehr als 50 Personen vertritt, die angeblich Opfer von sexuellen Übergriffen durch den Rapper und seine Verbündeten geworden sind. Auf Instagram erklärt der Jurist, dass unter den Betroffenen sowohl Frauen als auch Männer seien, von denen viele minderjährig waren, als der angebliche Missbrauch stattfand. Die Vorfälle sollen an verschiedenen Orten stattgefunden haben, darunter Hotels, private Residenzen und auf den berüchtigten Partys von Diddy. Tony betont, dass er und seine Kollegen stolz darauf seien, "diese Gruppe tapferer Seelen zu vertreten".

Einige der Betroffenen hätten die mutmaßlichen Übergriffe laut dem Rechtsvertreter der Polizei gemeldet, während andere bislang geschwiegen hätten. Er beschreibt die Schilderungen seiner Mandanten als "erschütternd und herzzerreißend" und spricht von "unvorstellbarer Ausschweifung und Verdorbenheit", die von mächtigen Personen an Minderjährigen und Schwachen verübt worden sein sollen. Tony rechnet damit, dass die Anzahl der Kläger im Laufe des Verfahrens noch steigen wird und weitere Personen in den Fall verwickelt sein könnten. Eine Pressekonferenz sei für den Anfang der nächsten Woche geplant, bei der einige der Geschichten öffentlich gemacht werden sollen.

P. Diddy, der mit bürgerlichem Namen Sean Combs heißt, hat sich bislang nicht persönlich zu den aktuellen Anschuldigungen geäußert. Der erfolgreiche Musikproduzent und Unternehmer, der mit Hits wie "I'll Be Missing You" weltweite Bekanntheit erlangte, steht seit Jahrzehnten im Rampenlicht. Sein Privatleben geriet dabei immer wieder in die Schlagzeilen, doch solch schwerwiegende Vorwürfe wie die jüngsten gab es bisher nicht. Seit vergangener Woche sitzt der Musik-Mogul in Untersuchungshaft, da ihm unter anderem Menschenhandel, Missbrauch und Erpressung vorgeworfen wird. Wann sein Prozess anfängt, ist derzeit noch nicht bekannt.

Getty Images P. Diddy im Januar 2020

Getty Images P. Diddy, Musiker

