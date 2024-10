Clint Eastwood schützte Tochter vor den Gefahren Hollywoods

Hollywood-Legende Clint Eastwood (94) hat insgesamt acht Kinder. Einige von ihnen sind sogar in die Fußstapfen ihres berühmten Vaters getreten und haben ebenfalls eine Karriere in der Traumfabrik angestrebt. Dennoch war es Clint wichtig, seinen Nachwuchs abseits des Trubels von Hollywood aufwachsen zu lassen. Seine Tochter Alison Eastwood (52) äußerte nun ihre Dankbarkeit dafür, dass ihr berühmter Vater sie nicht in Los Angeles, sondern in der ruhigen Gegend um Carmel, Pebble Beach und Monterey großgezogen hat. In einem Interview mit Fox News Digital erklärte sie, dass ihr das Leben fernab des Hollywood-Rummels geholfen habe, vielen der üblichen Fallstricke zu entgehen, denen Kinder von Prominenten häufig begegnen.

Dennoch zählen zu Alisons glücklichen Kindheitserinnerungen unter anderem auch Erlebnisse am Filmset. "Ich durfte die Filmklappe machen und beim Bastelservice helfen. Wir konnten tun, was wir wollten und hatten viel Spaß", schwärmte Alison in dem Interview. Im Laufe der Jahre habe der 94-Jährige seiner Tochter außerdem noch mit einem anderen wertvollen Ratschlag gute Dienste erwiesen. So erzählte sie: "Der beste Rat, den ich je von meinem Vater bekam, war, dass ich darauf achten sollte, genug Schlaf zu bekommen. Er sagte: 'Wenn du genug Schlaf bekommst, wirst du das alles schaffen'".

Die erholsame Nachtruhe wird Alison sicher die Kraft geben, die Visionen ihrer Organisation voller Energie zu verwirklichen: So lebt sie seit dem Jahr 2000 in Los Angeles und engagiert sich dort unter anderem in ihrer "Eastwood Ranch Foundation Animal Welfare and Rescue", die sie 2012 ins Leben gerufen hat. Sie ist stolz darauf, ihren Vater und ihre Familie als Unterstützer der gemeinnützigen Tierschutzorganisation an ihrer Seite zu wissen. "Mein Vater und meine Familie unterstützen mich unglaublich. Wir sind ein Team und lieben die Natur und Tiere. Er ist begeistert", zeigte sie sich in dem Interview dankbar.

Getty Images Alison Eastwood in Kalifornien auf der Premiere von "The Mule", Dezember 2018

Getty Images Alison Eastwood im Dezember 2009 in Beverly Hills auf der Premiere von "Invictus"

