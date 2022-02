Hängt Scott Eastwood (35) seine Schauspielkarriere etwa schon bald an den Nagel? Spätestens im Jahr 2013 war der Sohn von Regisseur Clint Eastwood (91) in aller Munde. Besonders durch seine Rollen in Filmen wie "Suicide Squad" und "The Longest Ride" erlangte der Filmstar zwar große Bekanntheit – allerdings nie den Ruhm, den viele erwartet hatten. Im Laufe der vergangenen Jahre hat sich einiges getan: Möchte Scott seine Karriere nun schon beenden?

Seine Erfahrungen in der Filmbranche scheinen jedenfalls nicht immer gut gewesen zu sein. "Ich habe mich ein paar Mal verbrannt. Deshalb frage ich mich auch, ob ich mich dem wirklich bis in meine 40er aussetzen möchte", erklärte Scott gegenüber Insider. Die wahren Profis der Branche würden die Welt bereisen und in verschiedene Charaktere schlüpfen. "Der Nachteil ist, dass sie wirklich nur ein Rädchen im Getriebe sind", stellte Scott klar.

Seiner Meinung nach würde letztendlich der Regisseur über den Film entscheiden. Wenn ein Schauspieler das anders sehe, dann sei er "einfach sehr naiv". Das Filmgeschäft sei wirklich seltsam. "Du kannst in einem großartigen Film mitspielen oder eine großartige Rolle spielen, aber vielleicht funktioniert ein Film nicht so gut wie er hätte sein sollen", verriet der 35-Jährige. Gerade diese Erfahrungen seien besonders enttäuschend.

Getty Images Scott Eastwood, Schauspieler

Getty Images Scott Eastwood und Clint Eastwood bei der Premiere von "Flags of our Fathers", 2006

Getty Images Scott Eastwood, Schauspieler

