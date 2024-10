Stefans Zoff mit Tessa: Darum mischte Sommerhaus-Umut mit

In der dritten Folge Das Sommerhaus der Stars gab es ein neues Spiel und somit ein neues Paar, das sich vor dem Rauswurf saven konnte. Nach der Verkündung steht der Gewinner fest. In der Gruppe wird das Spiel ausführlich analysiert, aber als Tessa Bergmeier (35) sich kurz mit Theresia Fischers (32) Partner Stefan Kleiser in die Haare bekommt, schaltet sich überraschend ein unbeteiligtes Paar ein: Ganz plötzlich stürmt Umut Tekin (27) auf Stefan zu und pöbelt den Zahnarzt an. Aber warum mischte er sich in den Streit ein? "Stefan hat sich vor Tessa aufgebaut, während sie saß – sehr unangemessen für einen Mann, der eigentlich für uns eine Vorbildfunktion haben sollte. Selbst wenn sein Ego so angekratzt ist, kann man das auch auf Augenhöhe klären und nicht so abwertend mit Menschen sprechen", erklärt Umut gegenüber Promiflash.

Tessa meinte zuvor, ihre Beine seien genauso lang wie Theresias und sie habe deshalb die gleichen Probleme beim Spiel gehabt. Als Stefan dagegenhielt und anmerkte, dass die Beine seiner Liebsten sicherlich länger seien, stürmte das Model mit den Worten "Du Idiot!" davon. Dafür wollte Stefan eine Entschuldigung und stellte sich vor Tessa, die bereits am Tisch saß. Auch ihr Freund Jakob bat Stefan, sich nicht vor seiner Freundin aufzubauen. Grund genug für Umut, sich lautstark für ihn starkzumachen: "Genau so ist es normal, wenn Jakob, ihr Freund, sie verteidigen möchte und dazwischen geht, weil auch er erkennt, dass es unangebracht und respektlos von Stefan ist. Das sind meine Werte, die ich vertrete, und mein Beschützerinstinkt [...]. Zudem habe ich erkannt, dass Tessa in diesem Moment Hilfe braucht und sie ängstlich und hilflos in der Ecke saß."

In der diesjährigen Staffel "Sommerhaus der Stars" scheinen banale Situationen noch schneller zu eskalieren, als es in früheren Staffeln der Fall war. Vor allem Umut und seine Freundin Emma Fernlund sind immer wieder in die Zankereien verwickelt. Schon gleich in Folge eins legten die beiden sich mit Sam Dylan (33) an. Sam stellte der ehemaligen Temptation Island-Verführerin nämlich sehr provokante Fragen zu ihrer Beziehung, woraufhin sie sich so angegriffen fühlte, dass sie anfing zu weinen. Umut platzte der Kragen und rastete völlig aus: "Kein Mensch bringt meine Frau zum Heulen!"

Anzeige Anzeige

RTL Emma Fernlund und Umut Tekin im "Sommerhaus der Stars" 2024

Anzeige Anzeige

RTL / Stefan Gregorowius Stefan Kleiser und Theresia Fischer

Anzeige Anzeige

Anzeige Anzeige