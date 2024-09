Nach Emmas Heulkrampf: Umut Tekin rastet im Sommerhaus aus

Die neue Staffel von Das Sommerhaus der Stars hat endlich begonnen – und bereits in der ersten Folge fliegen zwischen den Promipaaren so richtig die Fetzen! Sam Dylan (33) und sein Freund Rafi Rachek (34) bringen Emma Fernlund schon am ersten Abend zum Weinen. Als ihr Freund Umut Tekin (27) davon mitbekommt, platzt dem ehemaligen Bachelorette-Kandidaten der Kragen. Er stürmt auf die beiden Realitystars zu und schreit: "Kein Mensch bringt meine Frau zum Heulen!" Doch damit nicht genug. An Rafi gerichtet droht er: "Ich mache dein Leben hier zur Hölle."

Emma und Umut haben sich als Verführerin und vergebener Mann bei Temptation Island" kennengelernt. Der 27-Jährige hat seine damalige Freundin Jana-Maria Herz (32) mit der Hamburgerin vor laufenden Kameras betrogen. Für Sam und Rafi ist das offenbar ein absolutes No-Go. In einem offenen Gespräch werfen die beiden Realitystars Emma unter anderem vor, sie habe sich in der Versuchungsshow als Verführerin quasi prostituiert. Diese Kritik geht für die gelernte Köchin zu weit: Sie bricht in bittere Tränen aus.

Bereits in der ersten "Das Sommerhaus der Stars"-Folge geht es also richtig zur Sache. Die Fans dürfen sich auch in den nächsten Episoden sicherlich auf ziemlich viel Drama gefasst machen. Der diesjährige Cast hat es jedenfalls in sich: Mit dabei sind unter anderem die ehemalige Prominent getrennt-Teilnehmerin Gloria Glumac (32), die für ihr hitziges Gemüt bekannt ist, und ihr Partner Michael. Auch Tessa Bergmeier (35), die Heidi Klum (51) bei Germany's Next Topmodel den Mittelfinger gezeigt hat, und ihr Freund Jakob sind mit von der Partie.

Instagram / umut_tekin41 Umut Tekin, Reality-TV-Darsteller

RTL Deutschland Sam Dylan und Rafi Rachek, "Das Sommerhaus der Stars"-Kandidaten

