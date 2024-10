Frau von Britney Spears' On-off-Freund reicht Scheidung ein

Nach acht Jahren Ehe hat die Ehefrau von Paul Soliz, dem On-off-Freund der Popikone Britney Spears (42), die Scheidung eingereicht. Laut Dokumenten, die TMZ vorliegen, gibt Nicole Mancilla "unüberbrückbare Differenzen" als Trennungsgrund an. Das Ex-Paar trat im März 2015 vor den Traualtar und hat vier gemeinsame minderjährige Kinder. Als Tag der Trennung gab Nicole den 29. Juni 2023 an. Zusätzlich beantragt sie Ehegattenunterhalt und bittet das Gericht, Paul keinen Unterhalt mehr zuzusprechen.

Paul ist der ehemalige Haushälter von Britney. Derzeit ist unklar, ob die beiden zusammen oder getrennt sind. Anfang August wurde sie jedoch mit seinen Kindern in einem Trampolinpark gesichtet – Aufnahmen des Ausflugs liegen dem Medium vor. Für rund 25 Minuten tobte sich die Sängerin mit dem Nachwuchs ihrer On-off-Flamme auf der Seilbahn oder in der Schaumstoffgrube aus.

Britneys Umfeld soll der Kontakt mit Paul jedoch nicht recht sein – schließlich hat der US-Amerikaner eine kriminelle Vergangenheit. Vor rund zwei Monaten berichtete ein Insider im Gespräch mit dem Medium, dass der engste Kreis der Künstlerin "verwirrt und besorgt" über das Liebes-Comeback sei. Auch ihre Mitarbeiter sollen laut einer Quelle, die sich gegenüber Us Weekly äußerte, keine Fans von Paul sein: "Ihre Assistenten wollen [Paul] nicht in ihrer Nähe haben. Das haben sie vom ersten Tag an klargemacht."

Instagram / C_2AEsktPhk Britney Spears, September 2024

Getty Images Britney Spears, Musikerin

