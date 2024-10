Geheule nervt Fans: Sommerhaus-Emma findet's "erschreckend"

Emma Fernlund stellte sich zusammen mit ihrem Partner Umut Tekin (27) einer großen Herausforderung und zog in Das Sommerhaus der Stars. Bereits in den ersten drei Folgen flogen gewaltig die Fetzen und die ehemalige Temptation Island-Verführerin scheint unter Druck sehr schnell in Tränen auszubrechen. Nicht nur die anderen Promi-Paare zeigten sich wenig verständnisvoll, sondern auch die Zuschauer sind genervt. Für Emma ein Unding, wie sie Promiflash erklärt: "Ich finde es erschreckend, dass viele so negativ auf echte Emotionen reagieren." Allerdings könne sie es auch verstehen, da die Zuschauer keinen Einblick in die tatsächliche Situation hätten. "Trotz dessen habe ich Verständnis dafür, dass man als Zuschauer meine Emotionen nicht nachempfinden kann und daher nehme ich es mir nicht zu Herzen, dass Menschen in dem Bezug über mich urteilen", meint sie.

Gleich in mehreren Situationen kullerten bei Emma im Sommerhaus dicke Krokodilstränen. So kriegte sie sich beispielsweise mit Sam Dylan (33) in die Haare, als dieser mitbekam, dass Emma und Umut bei ihren Mitstreiter Theresia Fischer (32) und Freund Stefan über ihn und Freund Rafi Rachek (34) herzogen. Als Sam darauf eingehen wollte, kam es zum Eklat, weil dieser noch das Obstmesser in der Hand hielt, mit dem er zuvor eine Apfelsine geschält hatte. Für Emma offenbar eine bedrohliche Situation, in der sie die Fassung verlor. "Bist du geisteskrank, Junge? Du kommst hier mit einem Messer und fuchtelst so vor meinem Gesicht herum und sagst: 'Denkst du, ich schlachte dich ab?'", weinte sie. Wie schnell der Reality-Bekanntheit die Tränen kommen, stellte danach Mitbewohnerin Theresia fest: "Emma drückt auf die Tränendrüse, wenn es nötig ist. Wie so ein SOS-Knopf."

Unter den Zuschauern scheinen Emma und Umut derweil eher weniger Fans zu haben. Eine Promiflash-Umfrage ergab bereits, dass die beiden unter den nervigsten Paaren die Spitzenreiter sind. Auch die Instagram-Kommentare sprechen eine eindeutige Sprache. "Emma bitte zurück in den Kindergarten. Dieses Mädchen kann man nicht ertragen", meckert ein User. Und mit dieser Meinung ist er nicht allein. Kommentare wie "Ich finde dieses Mal viele Paare nervig, aber Umut und Emma sind total anstrengend. Wie halten die beiden ihre Beziehung aus?", schließen sich an.

RTL/ Stefan Gregorowius Umut Tekin und Emma Fernlund, neue "Das Sommerhaus der Stars"-Kandidaten

RTL Deutschland Umut Tekin und Emma Fernlund, "Das Sommerhaus der Stars"-Teilnehmer

