Eindeutig: Dieses Sommerhaus-Duo nervt die Fans am meisten

Seit rund zwei Wochen läuft die neue Staffel von Das Sommerhaus der Stars im TV und schon jetzt sorgen die Promis für Furore. Aber welches Pärchen nervt die Zuschauer denn nun am meisten? Die Promiflash-Leser sind sich offenbar ziemlich einig! Laut einer Umfrage [Stand: 25. September, 14:14 Uhr] kommen Umut Tekin (27) und seine Partnerin Emma Fernlund überhaupt nicht gut bei den Fans an. Von insgesamt 1.845 Stimmen gingen stolze 844 an das Temptation Island V.I.P.-Pärchen. Das sind umgerechnet 45,7 Prozent aller Stimmen. Kurz hinter Umut und Emma reihen sich Tessa Bergmeier (35) und ihr Partner Jakob ein. Sie erhielten 504 Stimmen, was umgerechnet 27,3 Prozent entspricht.

Wirft man einen Blick in die Kommentare des Instagram-Beitrags von Promiflash, wird sofort klar: Es ist keine große Überraschung, dass sich Emma und Umut den ersten Platz auf dem Treppchen der unbeliebtesten Sommerhaus-Teilnehmer gesichert haben. "Emma bitte zurück in den Kindergarten. Dieses Mädchen kann man nicht ertragen", wettert ein Nutzer. Ein anderer schließt sich an und fragt sich: "Ich finde dieses Mal viele Paare nervig, aber Umut und Emma sind ja total anstrengend. Wie halten die beiden ihre Beziehung aus?" Die meisten Social-Media-Nutzer sind von Emmas Art genervt. Ihrer Meinung nach vergießt die einstige Verführerin viel zu viele Tränen, die ihr von den Zuschauern teilweise nicht abgekauft werden.

Umut und Emma sind aber nicht nur bei den Zuschauern unbeliebt. Vor allem mit ihren Mitstreitern Sam Dylan (33) und Rafi Rachek (34) verstehen sich die beiden offenbar überhaupt nicht. Bereits in der ersten Folge löste der The 50-Teilnehmer einen Heulkrampf bei der Blondine aus. Woraufhin Umut Sam eine wütende Ansage machte. Die Streitigkeiten gingen in Folge zwei weiter, als Emma Sam beschuldigte, vor ihrem Gesicht mit einem Messer herumgefuchtelt zu haben. "Bist du geisteskrank, Junge? Du kommst hier mit einem Messer und fuchtelst so vor meinem Gesicht herum und sagst: 'Denkst du, ich schlachte dich ab?'", brüllte Umuts Partnerin den 33-Jährigen unter Tränen an.

RTL Deutschland Umut Tekin und Emma Fernlund, "Das Sommerhaus der Stars"-Teilnehmer

RTL Emma Fernlund, "Das Sommerhaus der Stars"-Kandidatin, 2024

