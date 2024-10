Haben Beckhams deswegen mit Prinz Harry und Meghan Streit?

David (49) und Victoria Beckham (50) stehen im engen Kontakt zum britischen Königshaus und zählen Prinz William (42) und seine Frau Kate (42) sowie Prinz Harry (40) und seine Gattin Meghan (43) zu ihrem engsten Kreis. Das habe sich mittlerweile jedoch geändert: Wie Experten gegenüber Mirror behaupteten, stehen die Beckhams seit geraumer Zeit mit Harry und Meghan auf Kriegsfuß. Gerüchten zufolge gibt es Spannungen zwischen den beiden Paaren, da die Designerin und der Ex-Kicker scheinbar die Nähe zu William und Kate suchen. Die Gerüchte um eine wachsende Kluft zwischen den Sussexes und den Beckhams wurden weiter angeheizt, als David erst vor wenigen Tagen zusammen mit Harrys Bruder Prinz William einen neuen Rettungshubschrauber der London Air Ambulance Charity inspizierte – nur wenige Stunden, nachdem der Rotschopf einen seltenen Auftritt im Vereinigten Königreich hatte.

Der Adelsexperte Richard Eden erklärte gegenüber dem Newsportal, dass es nicht überraschend sei, dass die Beckhams auf der Seite von William und Kate stehen, besonders aufgrund des anhaltenden Familienkonflikts der britischen Royals. Der Experte erklärte, dass David schon immer ein großer Unterstützer der Royals gewesen sei. So verfolgte er beispielsweise jedes Jahr die Weihnachtsansprache der Königin und stand sogar ganze zwölf Stunden in der Schlange, um der verstorbenen Königin die letzte Ehre zu erweisen. "Beide, David und Victoria, legen großen Wert auf Familie und würden niemals ihre Angehörigen so behandeln", fügte er hinzu. Ein Insider behauptete zudem, dass das Verhältnis zwischen Victoria und Meghan ohnehin nie besonders eng gewesen sei und der Kontakt mittlerweile abgebrochen wurde.

David und William hingegen verbindet offenbar weiterhin eine enge Freundschaft. William, der Schirmherr der London Air Ambulance Charity ist, bat den ehemaligen Fußballstar erst vor einigen Tagen persönlich, das öffentliche Gesicht einer Spendenaktion für neue Rettungshubschrauber zu werden. Der Kensington Palace veröffentlichte Bilder von der gemeinsamen Besichtigung der neuen Helikopter auf Instagram. "Wir feiern den Start der neuen Hubschrauber der London Air Ambulance Charity mit David Beckham!", hieß es unter dem Beitrag.

Getty Images Prinz William und Prinzessin Kate, November 2023

Getty Images Prinz William und David Beckham, London Air Ambulance Charity, Oktober 2024, Ruislip, England

