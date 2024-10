Liefert Molly-Mae Hague neue Hinweise auf Liebes-Comeback?

Im August gab Molly-Mae Hague (25) ihre Trennung von Tommy Fury (25) bekannt. Ein aktueller Instagram-Beitrag lässt Fans jetzt aber vermuten, dass der britische Love Island-Star wieder mit dem Boxer zusammen ist. Sie veröffentlicht eine Reihe an Bildern, die sie mit den Worten betitelt: "September, du hast mir so viel bedeutet!" Dabei ist eine Sache auffällig: Molly-Mae scheint auf den Schnappschüssen gekonnt ihren linken Ringfinger zu verstecken, an dem sie in der Vergangenheit den Verlobungsring ihres einstigen Partners trug.

Die Aufnahmen zeigen die Influencerin unter anderem bei der Hochzeit einer Freundin in Cannes, beim L’Oréal-Event auf der Paris Fashion Week sowie mit ihrer Tochter Bambi. Das stößt auch auf eine Menge Begeisterung – spekuliert wird aber trotzdem. "Ist noch jemandem aufgefallen, dass Molly auf jedem Foto ihre linke Hand versteckt?", fragt beispielsweise ein Nutzer unter ihrem Post. Dem schließen sich weitere an: "Die linke Hand ist auf allen Bildern verdeckt, die Verlobung ist wohl doch nicht aufgelöst" und "Sie versteckt die Hand wie ein Profi", lauten weitere Kommentare.

Molly-Mae und Tommy lernten sich bei der UK-Version der Datingshow "Love Island" kennen. Sie galten als eines der TV-Traumpaare und bewiesen, dass es möglich ist, die Liebe im Fernsehen zu finden – doch vor rund zwei Monaten war alles aus und vorbei. Nach fünf Jahren Beziehung, einem gemeinsamen Kind und einer Verlobung erklärte die 25-Jährige im Netz: "Ich muss euch schweren Herzens sagen, dass die Beziehung zwischen mir und Tommy zu Ende ist."

Instagram / mollymae Molly-Mae Hague mit ihrer Tochter Bambi, September 2024

Instagram / mollymae Influencerin Molly-Mae Hague, Profiboxer Tommy Fury und Tochter Bambi

