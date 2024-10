Molly-Mae Hague beginnt nach Trennung neuen Lebensabschnitt

Molly-Mae Hague (25) scheint es nach den Dramen der letzten Wochen wieder richtig gut zu gehen! Die Influencerin teilte auf Instagram begeistert ihre neuesten Erfolge und zeigte sich glücklicher denn je. Im September veröffentlichte sie eine Reihe von Bildern, darunter ein atemberaubendes Foto von sich selbst in einem gelben Spitzenkleid bei der Hochzeit einer Freundin in Cannes. Sie teilte außerdem herzerwärmende Momente mit ihrer Tochter Bambi. Zudem hat sie kürzlich ihre eigene Modelinie "Maebe" auf den Markt gebracht. Nach ihrer überraschenden Trennung von Tommy Fury (25) hat sie somit anscheinend einen neuen Lebensabschnitt begonnen...

Nach fünf Jahren Beziehung mit dem Profiboxer gab Molly-Mae im August öffentlich die Trennung bekannt – und scheint neues Selbstbewusstsein getankt zu haben. Mittlerweile besucht sie allein Veranstaltungen, verbringt viel Zeit mit Freunden und fokussiert sich voll auf ihre Karriere. So war ihre neue Modelinie "Maebe", an der sie drei Jahre lang gearbeitet hat, ein sofortiger Erfolg "Ich bin sprachlos. Die ganze Webseite war in 24 Minuten ausverkauft", schrieb Molly-Mae nach dem Riesenerfolg begeistert auf Instagram. Einige Fans äußerten jedoch Kritik an den Preisen und Größenangaben der Kleidung, da sie diese als unpassend empfanden.

Nach der Trennung scheint die Influencerin ihr Gleichgewicht wiedergefunden zu haben und strahlt Zuversicht aus. "Molly, du strahlst förmlich. Du siehst glücklicher aus als je zuvor", kommentierte ein Fan im Netz. Ein anderer User schrieb: "Das Single-Leben steht dir wirklich gut!" Während einige Anhänger hoffen, dass sich das Paar wieder versöhnt, konzentriert sich Molly-Mae wohl vorerst auf ihr eigenes Wohlbefinden und die Zukunft mit ihrer Tochter. Molly-Mae und Tommy lernten sich 2019 in der UK-Reality-TV-Show Love Island kennen und wurden schnell zum Publikumsliebling. Anfang des Jahres freuten sie sich über die Geburt ihrer gemeinsamen Tochter Bambi, die seither häufig auf Molly-Maes Social-Media-Kanälen zu sehen ist.

Instagram / mollymae Tommy Fury und Molly-Mae Hague, Reality-TV-Bekanntheiten

Instagram / mollymae Molly-Mae Hague und ihre Tochter Bambi

