Wegen P. Diddy? Justin Bieber wirkt dünn und mitgenommen

Fans sind in Sorge um Justin Bieber (30). Am 30. September besuchten der Sänger und seine Ehefrau Hailey Bieber (27) anlässlich ihres sechsten Hochzeitstages das Steakhouse Baltaire im Stadtteil Brentwood in Los Angeles. Doch auf Paparazzifotos, die unter anderem Mirror vorliegen, sieht der Neu-Papa sehr hager aus. Hailey schien ihren Ehemann beschützen zu wollen und ging einige Meter vor ihm her, während Justins Sicherheitskräfte an seiner Seite blieben. Im Netz zeigen sich Fans weltweit besorgt über sein Erscheinungsbild. "Er sieht nicht gesund aus und das tut mir im Herzen weh", meinte ein Instagram-User und ein anderer schrieb: "Justin sieht fertig aus. Vielleicht fällt es ihm schwer, ein frischgebackener Papa zu sein, oder diese Diddy-Sache macht ihm zu schaffen".

P. Diddy (54) sitzt seit rund zwei Wochen in Untersuchungshaft in Brooklyn – ihm werden unter anderem Sexhandel und organisiertes Verbrechen vorgeworfen. Der Musikproduzent und Justin sind seit seinen Teenagerjahren befreundet. Viele Fans vermuten, dass auch Justin ein Opfer des Rappers wurde. Schenkt man diversen Insiderberichten Glauben, könnte da auch etwas Wahres dran sein. Laut einer Quelle, die sich gegenüber Daily Mail äußerte, überschattet der Skandal um Diddy das Familienglück des Musikers: "Justin ist im Moment sehr angespannt." Er versuche, die Freuden der ersten Zeit als Papa auszukosten, doch der Skandal um Diddy werfe einen dunklen Schatten darüber.

Zumindest eine scheint immer für ihn da zu sein: Ehefrau Hailey. Justin und die Unternehmerin wurden im August zum ersten Mal Eltern eines kleinen Sohnes und das soll die beiden noch enger zusammengeschweißt haben. "Sie scheinen sich noch mehr zu lieben, seit das Baby da ist", behauptete ein Insider im Interview mit People.

Anzeige Anzeige

Instagram / justinbieber Justin Bieber, August 2024

Anzeige Anzeige

Getty Images Justin und Hailey Bieber im April 2022

Anzeige Anzeige

Anzeige Anzeige