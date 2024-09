P.-Diddy-Skandal überschattet Justin Biebers Familienglück

Ist alles gerade etwas zu viel für Justin Bieber (30)? Der Musiker steht momentan unter enormem Stress: Erst vor wenigen Wochen haben seine Ehefrau Hailey (27) und er ihr erstes Kind, Söhnchen Jack, bekommen. Doch die Freude über das Familienglück wird von den jüngsten Skandalen um P. Diddy (54) überschattet – denn Justin und der Rapper haben oft zusammengearbeitet und waren befreundet. "Justin hat das Gefühl, dass es niemanden gibt, mit dem er [über P. Diddy] reden kann, der ihn versteht, und um ehrlich zu sein, versteht er es nicht einmal selbst", so ein Insider gegenüber Daily Mail und fügt hinzu: "Justin ist im Moment sehr angespannt." Er versuche, die Freuden der ersten Zeit als Papa voll auszukosten, doch die Schlagzeilen um P. Diddy werfen einen dunklen Schatten darüber.

Besonders belastend seien für den Popstar die kürzlich aufgetauchten Videos aus seiner Jugend, in denen er als 15-Jähriger Zeit mit P. Diddy verbringt. In einem der Clips ist laut dem Online-Magazin zu sehen, wie Justin 48 Stunden mit dem Rapper verbringt, wobei Diddy ihn unter seine Fittiche nimmt und die beiden gemeinsam feiern. Die enge Verbindung zu Diddy und die aktuellen schweren Vorwürfe gegen ihn setzen Justin nun zusätzlich zu seiner neuen Rolle als Papa enorm unter Druck.

Die Freundschaft zwischen dem 30-Jährigen und P. Diddy begann, als der "Baby"-Interpret noch ein Kind war und der Rapstar als Mentor für ihn fungierte. In den vergangenen Jahren arbeiteten sie erneut zusammen – so war Justin auf P. Diddys 2023 erschienenem Album "The Love Album: Off the Grid" zu hören. Der 54-Jährige sitzt seit rund zwei Wochen in Untersuchungshaft, da ihm unter anderem Sexhandel und organisiertes Verbrechen vorgeworfen wird. Mehrere Personen haben sich in den vergangenen Wochen gemeldet, die ihm Missbrauch und

Getty Images Justin Bieber und P. Diddy, 2014 in Los Angeles

Getty Images Justin Bieber, Sänger

