Artem Chigvintsev wirft Ex-Frau Nikki häusliche Gewalt vor

Die Ehe von Artem Chigvintsev (42) und Nikki Garcia (40) liegt in Trümmern. Der Profitänzer beschuldigt seine Ehefrau, die vor allem unter ihrem Wrestling-Namen "Nikki Bella" bekannt ist, die Aggressorin in einem eskalierten Streit gewesen zu sein. So sind auf Fotos, die New York Post vorliegen, Kratzer an Artems Ellbogen, hinter seinem Ohr und an seinen Händen zu sehen, die ihm seine Frau zugefügt haben soll. Der Vorfall soll sich Ende August in ihrem gemeinsamen Zuhause in Kalifornien ereignet haben.

Artem beantragte daraufhin eine einstweilige Verfügung gegen die 40-Jährige, die ihm nun gerichtlich gewährt wurde. Kurios ist die Tatsache, dass seine Frau am selben Tag ebenfalls eine einstweilige Verfügung gegen ihren Ehemann zugesprochen bekam. Nikki behauptet, dass er vor dem Streit zunehmend wütend geworden sei, wie Page Six berichtete. Er habe sie daraufhin angegriffen, als sie ins Schlafzimmer gelangen wollte, wohin er sich mit dem gemeinsamen Sohn zurückgezogen hatte. Artem bestreitet diese Vorwürfe vehement. Seine Anwältin Ilona Antonyan erklärte gegenüber der New York Post: "Herr Chigvintsev hat die Polizei um Schutz vor der anhaltenden Aggression seiner Frau gebeten."

Artem und Nikki, die sich 2017 bei der Show Dancing with the Stars kennenlernten, galten lange als Traumpaar. 2020 bekamen sie ihren Sohn Matteo und verlobten sich kurz darauf. Doch hinter den Kulissen schienen sich Spannungen aufzubauen. Im September reichte Nikki die Scheidung ein und kämpft seitdem um das alleinige Sorgerecht für Matteo.

Anzeige Anzeige

Getty Images Artem Chigvintsev, Tänzer

Anzeige Anzeige

Instagram / nikkigarcia Artem Chigvintsev, Nikki Bella und ihr Sohn Matteo im Dezember 2020

Anzeige Anzeige