Scheidung eingereicht: Nikki Bella ohne Ehering gesichtet

Nikki Bella (40) ist ohne Ehering unterwegs! Auf Fotos, die People vorliegen, sieht man die ehemalige WWE-Wrestlerin und ihre Schwester Brie Bella (40) kürzlich beim Kürbisshopping in Napa Valley. Vor wenigen Wochen hatte sie die Scheidung von Ehemann Artem Chigvintsev (42) eingereicht, nachdem der frühere Dancing with the Stars-Profi wegen Verdachts auf häusliche Gewalt festgenommen worden war. Beim gemütlichen Shopping-Tag setzte Nikki auf einen sportlichen Zweiteiler und einen cremefarbenen Mantel und schien sich auf die Unterstützung ihrer Zwillingsschwester Brie verlassen zu können – was fehlt, ist der Ehering.

Doch das Scheidungsdrama nimmt offenbar gerade erst Fahrt auf. Während die Ex-Wrestlerin ihren Alltag ohne Ehering und im sportlichen Look meistert, fordert Artem in seinen Scheidungspapieren das gemeinsame Sorgerecht für ihren Sohn Matteo und Ehegattenunterhalt – im Gegensatz zu Nikki, die auf das alleinige Sorgerecht besteht. Trotz der Differenzen betonen beide, dass sie das Wohl ihres vierjährigen Sohnes in den Vordergrund stellen. "Die Parteien konzentrieren sich darauf, im Interesse ihres Sohnes zu handeln", heißt es in einer offiziellen Erklärung der Expartner.

Nikki und Artem hatten ursprünglich eine wahre Bilderbuch-Romanze. 2017 lernten sich die beiden bei "Dancing with the Stars" kennen, damals war die Sportlerin noch mit John Cena (47) verlobt. Nach der Beendigung dieser Beziehung funkte es zwischen ihr und Artem, und 2019 verkündeten sie stolz ihre Verlobung. Im Jahr darauf kam der gemeinsame Sohn Matteo zur Welt, im August 2022 folgte die Traumhochzeit in Paris. Doch die Romantik hielt nicht lange: Wie TMZ berichtete, soll die Moderatorin den Profitänzer während einer Auseinandersetzung mit einem Schuh beworfen haben – er sei ihr gegenüber sogar noch schlimmer handgreiflich geworden. Seit Bekanntwerden der neuen Ereignisse bat Nikkis Vertreter die Öffentlichkeit um Privatsphäre, während sich das ehemalige Paar selbst sich nicht weiter äußerte.

Getty Images Brie und Nikki Bella im Juni 2018

Instagram / nikkigarcia Artem Chigvintsev, Nikki Bella und ihr Sohn Matteo im Dezember 2020

