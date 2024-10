Kylie Jenner betont ihre Kurven gekonnt in engem Minikleid

Kylie Jenner (27) zeigt sich in einem figurbetonten, weißen Minikleid aus ihrer angesagten Modelinie Khy. Auf der offiziellen Instagram-Seite der Marke sind verführerische Fotos von Kylie in einem sexy schulterfreien Kleid zu sehen, das ihre berühmten Kurven perfekt zur Geltung bringt. In der Bildunterschrift des Beitrags enthüllt das Khy-Team: "Kylie trägt das langärmlige, gerüschte Minikleid aus Muschelleder." Damit beweist Kylie: Sie ist selbst die beste Werbung für ihre eigene Marke.

Khy ist Kylies neuestes Geschäftsprojekt, nachdem sie ihr Milliardenimperium mit Kylie Cosmetics aufgebaut hat. Inspiriert vom Erfolg ihrer Schwestern in der Modewelt startete die Unternehmerin im Oktober 2023 ihre eigene Modemarke. Bei Khy handelt es sich laut Teen Vogue um eine Partnerschaft zwischen Kylie, ihrer Mutter Kris Jenner (68) sowie Jens und Emma Grede des Unternehmens Popular Culture. Außerdem wurde die Marke in Zusammenarbeit mit dem in Berlin ansässigen geschlechtsneutralen Modeunternehmen Namilia gegründet, das von Nan Li und Emilia Pfohl ins Leben gerufen wurde.

Wenn Kylie nicht gerade die Modewelt erobert, verbringt sie Zeit mit ihren beiden Kindern Stormi und Aire. Die Sechs- und der Zweijährige stammen aus ihrer früheren Beziehung mit dem Rapper Travis Scott (33), von dem sie sich im Dezember 2022 nach fünf Jahren On-off-Beziehung trennte. Inzwischen ist Kylie in einer Beziehung mit dem Schauspieler Timothée Chalamet (28). Die beiden wurden erstmals im April 2023 miteinander in Verbindung gebracht und bestätigten ihre Liebe im September bei einem Beyoncé-Konzert in Los Angeles, als sie küssend gesehen wurden.

ActionPress Kris Jenner mit Kourtney, Khloe und Kim Kardashian, November 2019

Instagram / kyliejenner Kylie Jenner, Unternehmerin

