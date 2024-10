Normalität: Alec Baldwin und Hilaria genießen Kaffee-Date

Hinter Alec Baldwin (66) liegt eine schwere Zeit. Bei den Dreharbeiten für den Film "Rust" hatte der Schauspieler eine irrtümlich geladene Waffe abgefeuert und dabei die Kamerafrau Halyna Hutchins (✝42) erschossen. Nach einem langwierigen Prozess wurde Alec im Juli freigesprochen und das Verfahren soll vorerst auch nicht wieder aufgenommen werden. Nun scheint der "Pearl Harbor"-Star Schritt für Schritt wieder zurück in die Normalität zu finden: Aktuelle Aufnahmen, die Daily Mail vorliegen, zeigen Alec gemeinsam mit seiner Frau Hilaria Baldwin (40) vor einem Café in New York. Darauf sind die beiden zu sehen, wie sie gelassen mit Kaffee und einer Take-away-Tüte durch Manhattan spazieren.

Der "Beetlejuice"-Darsteller und die Unternehmerin schlenderten in lässigen Alltagslooks nebeneinander her. Alec trug bei dem Date eine schwarze Hose sowie eine dunkle Jacke mit kuscheligem Innenfutter. Durch die Schatten unter seinen Augen und seine ernsten Gesichtszüge macht der 66-Jährige einen etwas ausgelaugten Eindruck. Hilaria entschied sich für eine schwarze Stoffhose mit weitem Bein und eine weiße Sweatshirtjacke, zu der sie ein blaues Shirt mit Katzenprint kombinierte.

Anfang September hatte die zuständige Staatsanwältin Kari Morrissey die Richterin Mary Marlowe Sommer darum gebeten, den Freispruch des Schauspielers zu überdenken und die Verteidigung erneut zu konsultieren. Wie unter anderem People berichtete, wurde das von Kari eingereichte Dokument abgelehnt, da sie die Antragsvorschriften nicht eingehalten hat. Mit 52 Seiten und zusätzlichen 387 Seiten an Beweismitteln überschritt die Staatsanwältin die erlaubte Seitenzahl für solche Anträge deutlich. Mittlerweile soll das Schreiben jedoch auf zehn Seiten gekürzt und erneut eingereicht worden sein.

Anzeige Anzeige

Getty Images Alec und Hilaria Baldwin, 2023

Anzeige Anzeige

Getty Images Alec und Hilaria Baldwin im Juli 2024

Anzeige Anzeige