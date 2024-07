"Bin sehr glücklich": Alec Baldwin feiert seinen Freispruch

Die Anklage gegen Alec Baldwin (66) wegen fahrlässiger Tötung am Filmset von "Rust" ist fallen gelassen worden und der Schauspieler ist somit von der Schuld freigesprochen. Eine große Erleichterung für ihn und seine Familie – das müssen sie erst mal feiern! Bei einem Treffen in einem Hotel in New Mexico bringt der Filmstar seine Freude im Interview mit Bild zum Ausdruck. "Ich freue mich, zurück nach Hause zu gehen. Ich bin sehr glücklich", erklärt er. Wie erleichternd das Urteil für Alec sein muss, weiß auch seine Frau Hilaria (40), die ihn stets im Gerichtssaal unterstützte. Sie meint: "Es war sehr schlimm für ihn. Wir sind alle so erleichtert. Es war eine harte Zeit für uns alle."

Nicht nur Alec und seine Liebste feiern seinen Freispruch. Seine Schwester Elizabeth Keuchler und Bruder Stephen Baldwin (58) waren ebenfalls anwesend. Obwohl die beiden Brüder nicht allzu guten Kontakt haben, steht der Vater von Hailey Bieber (27) Alec zur Seite. "Ich bin für meinen Bruder da. Wir sind eine Familie und unsere politischen Differenzen sind in so einem Moment unwichtig. Ich liebe Alec und ich werde immer für ihn da sein", verspricht er. Der Anwalt von Alec hatte natürlich ebenfalls Grund zu feiern. "Ich hatte einige Asse im Ärmel", verrät er und fügt siegessicher hinzu: "Hätte das nicht geklappt, dann hätten wir die Staatsanwaltschaft mit etwas anderem zu Fall gebracht."

Ein so plötzliches Prozessende war für die meisten wohl noch nicht ersichtlich. Alecs Verteidigung argumentierte gestern jedoch, dass die Staatsanwälte Beweise unterschlagen hätten, was zu einer kurzzeitigen Unterbrechung führte. Wenig später folgte dann der Freispruch des 66-Jährigen. Alec und Hilaria konnten ihr Glück wohl kaum fassen: Während der Verkündung brachen beide in Tränen aus und fielen sich daraufhin in die Arme.

