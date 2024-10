Prinz Harry gesteht: Elternschaft ist emotionale Achterbahn

Es kommt nicht oft vor, dass Prinz Harry (40) Einblicke in sein Leben als zweifacher Vater gibt. Doch aktuell ist der Sohn von König Charles III. (75) anlässlich der WellChild Awards – ein Event, das sich um den Schutz von Kindern dreht – in England. Und dort hat er eine seltene Andeutung über seinen Sohn Prinz Archie (5) und sein Töchterchen Prinzessin Lilibet (3) gemacht. "Als Elternteil weiß ich ein wenig über die emotionale Achterbahnfahrt der Elternschaft", begann er laut Us Weekly und ergänzte: "Aber wenn ich höre, was viele von euch Müttern, Vätern und Familienmitgliedern leisten, wie ihr euch rund um die Uhr um eure Kinder kümmert, welche Fähigkeiten ihr erlernen musstet und wie ihr jeden Tag um Unterstützung kämpft, dann bin ich wirklich beeindruckt. Ihr seid alle unglaublich, und eure Liebe und Hingabe sind geradezu heldenhaft."

Von seinem nahbaren Auftritt waren die Fans des royalen Rotschopfes anscheinend begeistert. Das berichtete eine Quelle gegenüber dem Magazin. "Harry war so warmherzig und charismatisch auf der Bühne. Die Reaktion auf ihn war sehr positiv." Doch auch hinter der Bühne soll sich der Herzog von Sussex von seiner besten Seite gezeigt haben. "Harry kann wunderbar mit Kindern umgehen und verbrachte lange Zeit hinter der Bühne mit allen Gewinnern, bevor die Veranstaltung begann", verriet ein Gast und erklärte weiter: "Er hat mit allen geplaudert und sogar schon vorher etwas über sie in Erfahrung gebracht, also war es sehr rührend und persönlich. Er ist so gut in solchen Dingen, wenn er mit Kindern zusammen ist."

Ob Harry bei der Rede auch an die drei Kinder seines Bruders Prinz William (42) gedacht hat? Seit seinem royalen Rücktritt im Jahr 2020 und seinen darauffolgenden Memoiren sowie einem Enthüllungsinterview über das britische Königshaus mit Oprah Winfrey (70) soll er es sich mit seinem älteren Bruder nämlich verscherzt und ihn kaum noch zu Gesicht bekommen haben. Zudem ist unklar, ob William und seine Frau Prinzessin Kate (42) Harrys Töchterchen Lilibet jemals zu Gesicht bekommen haben, da es seit ihrer Geburt im Jahr 2021 kaum Gelegenheit für eine Familienzusammenkunft gab.

Instagram / sussexroyal Prinz Harry und sein Sohn Archie Harrison

Getty Images Prinz Harry, September 2024

