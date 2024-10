Sabrina Carpenter wehrt sich gegen die Playback-Vorwürfe

Sabrina Carpenter (25) hat genug von den Anschuldigungen: Die Sängerin wehrt sich energisch gegen die Vorwürfe, bei ihren Konzerten der "Short n' Sweet Tour" Playback gesungen zu haben. Auf TikTok fragte ein Nutzer provokant, ob sie auf ihren Konzerten "jemals" live singe. Diese Unterstellung wollte Sabrina nicht auf sich sitzen lassen und reagierte prompt auf den Kommentar in den sozialen Medien. "Ich singe bei jeder Show zu hundert Prozent live. Möchtest du mit meinen Tontechnikern sprechen?", keifte die "Please Please Please"-Interpretin zurück.

Mit dieser schlagfertigen Antwort bot sie ihren Kritikern an, sich persönlich vom Gegenteil zu überzeugen – wie viel Ernsthaftigkeit dahinter steckt, weiß allerdings nur Sabrina. Der ursprüngliche Verfasser ließ sich davon jedoch nicht beeindrucken und erklärte, er würde tatsächlich gern mit ihrem Team sprechen, um ihnen seine Meinung über den Sound mitzuteilen. "Ich würde ihnen sagen, dass sie die Backtrack-Stimme senken sollen, da sie viel zu hoch ist", feuerte der Social-Media-Nutzer weiter. Die 25-Jährige schien sich auf diese Diskussion nicht weiter einlassen zu wollen und antwortete dem Kommentator einfach nicht mehr.

Der Meinung des Kommentarschreibers würden wahre Sabrina-Fans aber wohl nicht zustimmen. Die Musikerin begeisterte erst vor wenigen Wochen das Publikum der MTV Video Music Awards. Für ihre Performance des Songs "Taste" erntete Sabrina jede Menge Lob und reichlich Zuspruch auf der Social-Media-Plattform X. Diverse Fans betitelten ihre Show als das "legendärste Ereignis aller Zeiten". Ihr Bühnenbild aus einer Mondlandschaft, einem Astronauten und einem Alien ließ die Zuschauerherzen höherschlagen.

Getty Images Sabrina Carpenterbei den MTV Video Music Awards 2024

Getty Images Sabrina Carpenter im August 2024

