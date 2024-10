Vermisst Neu-Mama Clea-Lacy Juhn ihr Leben vor den Kids?

Clea-Lacy Juhn (33) ist vor Kurzem zum ersten Mal Mama geworden. Am 26. Juli erblickten ihre Zwillingsjungs Mika und Mišah das Licht der Welt. Doch vermisst die Neu-Mama eigentlich ihr altes Leben vor den Kids? Auf diese Frage geht die Reality-TV-Darstellerin in einer Frage-Antwort-Runde auf Instagram ein. "Vermissen wäre falsch ausgedrückt. Es ist jetzt ganz anders. Es ist erfüllt. Die Jungs machen mich vollständig", erklärt die Influencerin und fährt fort: "Ich muss aber gestehen, dass ich zu Beginn erst mal realisieren habe, dass ich nun nicht mehr einfach vor die Tür kann oder spontan handeln kann."

Und obwohl sie auch mal ausgelaugt sei, betont Clea-Lacy: "Ich fühle mich nicht einsam. Es ist vorerst eine harte, aber auch zugleich schöne Zeit. Aber es wird auch wieder anders werden." Die Zwillingsmama sei noch nie eine "Partymaus" gewesen und freue sich auf die Zukunft mit ihren zwei Rackern. "Es wird ein Stück Freiheit zurückkommen, die ich mit den beiden gestalten werde. Ich habe vor, mit beiden zu verreisen und viel zu unternehmen. Was kann es denn Schöneres geben?"

Immer wieder gewährt Clea-Lacy Einblicke in ihren stressigen Alltag mit zwei Babys. "Also heute ist es echt verrückt, keiner von beiden hört auf zu schreien. Ich komme einfach zu gar nichts, ich habe entweder den einen auf dem Arm oder den anderen", berichtete die Bachelor-Bekanntheit Anfang September in ihrer Instagram-Story.

Instagram / clea_lacy Clea-Lacy Juhn, Influencerin

Instagram / clea_lacy Clea-Lacy Juhn und ihr Sohn im September 2024

