Camping-Albtraum: Kerstin Ott wurde in ihrem Urlaub beklaut

Kerstin Ott (42) und ihre Frau Karolina haben vor zwei Jahren einen Urlaub erlebt, der ihnen noch lange in Erinnerung bleiben wird – allerdings nicht im positiven Sinne. In einem Interview mit "SWR Schlager" erzählte die beliebte Sängerin jetzt von dem Camping-Desaster, das sich ereignete, während das Paar mit seinem Wohnmobil unterwegs war. Alles begann damit, dass ihnen die Markise ihres Campingwagens abriss – doch das war erst der Anfang einer Reihe von unglücklichen Ereignissen, die den geplanten Traumurlaub in einen Albtraum verwandelten.

Ihre Pechsträhne nahm keinen Abriss: "Die haben unsere Elektrobikes geklaut und wir mussten zwei Tage mit unserer vollen Toilette durch die Gegend fahren, weil wir keine Chance hatten, die zu entleeren. Das war wirklich richtig schlimm", berichtete die ehemalige Let's Dance-Teilnehmerin. Nachdem durch all den Stress nicht mehr an Erholung zu denken war, zogen Kerstin und Karolina die Notbremse. "Und dann sind wir auch nach Hause gefahren", berichtete die Sängerin vom Ende ihres wohl schlimmsten Urlaubs.

Trotz aller Strapazen hat das Paar seinen Humor nicht verloren. Die beiden sind für ihren Optimismus und ihre Bodenständigkeit bekannt, obwohl Kerstin eine schwere Vergangenheit hat. Seit ihrer Hochzeit im Jahr 2017 gehen sie gemeinsam durchs Leben und meistern Höhen und Tiefen Seite an Seite. In seiner freien Zeit genießt das Paar gerne Ausflüge in die Natur und schätzt die Ruhe abseits des Rampenlichts. Die Erfahrungen aus dem missglückten Camping-Trip haben die beiden nur noch enger zusammengeschweißt und sind heute eine Anekdote, über die sie gemeinsam lachen können.

Getty Images Kerstin Ott, Sängerin

Instagram / kerstinott_official Karolina Köppen und Kerstin Ott

