Diese "Game of Thrones"-Stars wieder in einer Serie vereint

Die Game of Thrones-Stars Kristofer Hivju (45) und Harry Lloyd haben sich der Besetzung der neuen Sky-Thriller-Serie "Iris" angeschlossen, berichtet Deadline. In der von Neil Cross kreierten Serie spielen sie zentrale Rollen: Kristofer verkörpert den gequälten Genie-Wissenschaftler Jensen Lind, während Harry den mysteriösen Hugo Pym darstellt. In der Erfolgsserie "Game of Thrones" spielte Kristofer den Wildling Tormund Giantsbane und Harry den Bruder von Daenerys Viserys Targaryen.

Die Handlung von "Iris" dreht sich um die titelgebende Figur, eine rastlose und geheimnisvolle Frau, die einen Code vom charmanten Philanthropen Cameron McIntyre stiehlt und daraufhin flüchtet. Ausgestattet nur mit ihrer scharfen Intelligenz und ihrem wandelbaren Charme muss sie herausfinden, welche Macht der Code entfesseln könnte, bevor sie gefunden wird. Neben Kristofer und Harry sind auch Niamh Algar, die Iris verkörpert, und Tom Hollander (57) als Cameron McIntyre Teil der beeindruckenden Besetzung. Schöpfer Neil Cross beschreibt die Serie als spannungsgeladenes Abenteuer, das die Zuschauer fesseln wird.

Kristofer, geboren am 7. Dezember 1978 in Oslo, erlangte internationale Bekanntheit durch seine Rolle in "Game of Thrones". Abseits der Kamera ist er für seinen Humor und seine Leidenschaft für die norwegische Natur bekannt. Harry hingegen stammt aus einer renommierten britischen Schauspielerfamilie und stand bereits in jungen Jahren auf der Theaterbühne. Seine Darstellung des Viserys Targaryen machte ihn einem weltweiten Publikum bekannt. Die gemeinsame Arbeit an "Game of Thrones" hat die beiden nicht nur beruflich, sondern auch privat verbunden.

Getty Images Harry Lloyd, Star aus "Game of Thrones"

Getty Images Kristofer Hivju bei der "The Fate of the Furious"-Premiere in New York

