Game of Thrones Fans aufgepasst! Bereits Mitte des Jahres wurde die achte und somit letzte Staffel der HBO-Serie ausgestrahlt. Das Finale des Fantasy-Epos brach zwar sämtliche Rekorde, doch die Zuschauer waren von dem Serienende alles andere als begeistert. Im Netz bastelte sogar ein GoT-Liebhaber ein anderes Ende der Sendung in einem Video-Clip. Doch scheinbar gibt es einen ganz offiziellen alternativen Ausgang für die Show!

In einem Interview mit Metro UK offenbarte Kristofer Hivju, der in der Serie den Tormund Giantsbane spielt, die überraschenden News. "Nun, wir haben ein alternatives Ende gedreht", verriet der Schauspieler. Doch die Darsteller nahmen diese Aufnahmen offensichtlich gar nicht so ernst: "Das war hauptsächlich zum Spaß. Aber ich weiß nicht, ob ich dir das erzählen darf", plauderte der 40-Jährige aus, als der Moderator Details wissen wollte. Ob dieses Ende irgendwann ausgestrahlt werden soll, ist bislang nicht bekannt.

In der originalen Fassung wird Bran Stark, gespielt von Isaac Hempstead-Wright (20), zum König der sechs Königreiche ernannt. Die Fans waren von der letzten Staffel und vor allem von dem Ausgang der Show so enttäuscht, dass sie sogar eine komplette Neuauflage forderten.

Game of Thrones, RTL II Emilia Clarke und Kit Harington in der finalen "Game of Thrones"-Staffel

Getty Images Kristofer Hivju, Schauspieler

Game of Thrones, RTL II Isaac Hempstead-Wright als Bran Stark in "Game of Thrones", Staffel 8

