Dieser Game of Thrones-Star hat sich ganz schön verändert! Es ist etwa elf Jahre her, dass Harry Lloyd erstmals in der beliebten Fantasy-Reihe als Prinz Viserys Targaryen in Erscheinung trat. Ein besonderes Detail zu dieser Figur bleibt den Zuschauern dabei wohl für immer im Gedächtnis – die blonde, wallende Mähne. Davon ist heute aber nichts mehr übrig: Harry Lloyd sieht seinem Seriencharakter gar nicht mehr ähnlich!

Auf aktuellen Fotos des Londoners ist von dem einstigen, unverwechselbaren Look nichts mehr übrig: Denn Harry hat sich nach den Dreharbeiten wohl dazu entschieden, zu seiner natürlichen Haarfarbe zurückzukehren. Diese zeichnet sich durch einen unauffälligen Braunton. Zudem ist die lange Wallemähne einem Kurzhaarschnitt gewichen.

Auch wenn Harry seiner einstigen Serienrolle nicht nur vom Aussehen her den Rücken gekehrt hat – die Zeit bei "Game of Thrones" scheint für ihn nach wie vor etwas ganz Besonderes zu sein: "Es war ein seltsamer und wunderbarer Sommer, ich habe die außergewöhnlichsten Dinge getan [...] und bin superstolz darauf", beteuerte er diesbezüglich in einem Interview mit Brief Take.

Anzeige

Getty Images Harry Lloyd, Schauspieler

Anzeige

Getty Images Harry Lloyd bei der Premiere von "Die Eiserne Lady" 2012

Anzeige

Getty Images Harry Lloyd, Star aus "Game of Thrones"

Anzeige

Gefällt euch Harry mit blonden oder mit braunen Haaren besser? Ganz klar: blond! Ich liebe die braunen Haare an ihm! Abstimmen Ergebnis anzeigen



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de