Ex-Kasabian-Sänger Tom Meighan muss nach OP Tour absagen

Tom Meighan (43) teilt besorgniserregende Neuigkeiten mit seinen Fans: Der ehemalige Kasabian-Frontmann musste sich zuletzt einen "Abszess aus dem Hals entfernen lassen", wie er auf Instagram erklärte. "Es war die verdammte Hölle. Es war buchstäblich ein verdammter Höllentrip. Es war verdammt beängstigend", gab er in einem kurzen Video ehrlich zu. Dennoch zeigte er sich optimistisch und betonte: "Ich werde wieder fit."

Doch der Heilungsprozess des "Don't Give In"-Interpreten scheint nun doch mehr Zeit in Anspruch zu nehmen, als zuvor vermutet. Eigentlich plante Tom, Anfang Oktober im Rahmen seiner Album-Tour auf der Bühne zu performen. Aber wie nun auf Instagram bekannt gegeben wurde, muss die gesamte Tour aufgrund von Toms gesundheitlichem Zustand abgesagt werden. "Schweren Herzens müssen wir bekannt geben, dass Toms gesamte Tournee abgesagt ist. Wie ihr wisst, wurde Tom mit einem gefährlichen Abszess ins Krankenhaus eingeliefert, der sich fast zu einer Sepsis entwickelt hätte. Er hat eine Wunde am Hals, die einen ganzen Monat zur Heilung braucht", heißt es in einem offiziellen Statement.

Der 43-Jährige war einst ein Teil der berühmten Rockband Kasabian. Im Juli 2020 endete seine Zeit als Mitglied jedoch nach 23 Jahren. Tom hat seine Partnerin Vikki Ager im betrunkenen Zustand geschlagen. In einem Prozess wurde er wegen dieser häuslichen Gewalt zu gemeinnütziger Arbeit verurteilt. Seine Band distanzierte sich daraufhin von ihm. "Sobald wir von den Vorwürfen gegen Tom erfuhren, trafen wir als Band die Entscheidung, dass wir nicht länger mit ihm zusammenarbeiten können", erklärte Kasabian damals öffentlich.

Anzeige Anzeige

Instagram / tommeighanofficial Tom Meighan, Sänger

Anzeige Anzeige

Getty Images Tom Meighan, Juli 2016