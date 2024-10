Jeder eine Brust? So stillt Clea-Lacy Juhn ihre Zwillinge

Clea-Lacy Juhn (33) wurde vor wenigen Monaten Mama von Zwillingen. Seitdem gibt die Influencerin immer wieder Einblicke in ihren Alltag als frischgebackene Mama. In einer Fragerunde auf Instagram wurde sie gefragt, wie das Stillen mit zwei Babys abläuft. "Wenn ich stille, hat tatsächlich jeder seine eigene Brust. Aber wer welche zuerst bekommt, ist dann egal. So hat jeder eine 'volle' Brust. Ich fange am liebsten links an. Und wer sich eben zuerst meldet, trinkt dann von dort", erklärt Clea-Lacy.

Auch beantwortet die 33-Jährige die Frage, wie sie es schafft, mit beiden Kindern draußen spazieren zu gehen. "Das ist tatsächlich nicht so einfach. Ich versuche auch immer, auf den perfekten Moment zu warten, und zwar, wenn beide gerade gestillt wurden, damit sie draußen nicht gleich wieder Hunger haben", gibt Clea-Lacy zu. Da die Zweifachmama momentan sehr spontan ist, macht sie auch kaum feste Termine aus. "Entweder es passt dann, oder eben nicht", stellt sie klar.

Dass Clea-Lacy Zwillinge erwartete, war für die ehemalige Bachelor-Siegerin eine große Überraschung. Umso mehr interessierte es ihre Fans, ob sie sich ihren Alltag auch so vorgestellt habe, wie er letztendlich eingetreten ist. "Ich muss gestehen, dass ich überhaupt keine Vorstellung davon hatte", antwortete Clea-Lacy im Netz und fügte hinzu: "Zu Beginn fand ich den Babyblues echt heftig. Dann geht man irgendwie ins Funktionieren über und jetzt fällt langsam alles ab. [...] Es ist aufregend und wunderschön, aber auch anstrengend zugleich. Vor allem der wenige Schlaf macht einem irgendwann zu schaffen."

Instagram / clea_lacy Clea-Lacy Juhn und ihr Sohn im September 2024

Instagram / clea_lacy Clea-Lacy Juhn, Influencerin

