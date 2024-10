Katie Price zeigt Ergebnis ihrer Brust-OP im knappen Bikini

Katie Price (46) gönnt sich aktuell einen sonnigen Urlaub in Zypern – und sorgt mit ihren heißen Kurven für Aufsehen! Vor allem ihre Oberweite fällt auf aktuellen Paparazzifotos direkt ins Auge. Denn diese ließ sich die Sängerin zuletzt vergrößern. In einem ziemlich knappen, knallorangen Bikinioberteil stellt das Busenwunder das Ergebnis seiner Beauty-OP zur Schau, während es unter anderem im kühlen Nass planscht oder einen Spaziergang macht.

Ihre entspannte Auszeit in Zypern tritt die 46-Jährige nicht alleine an: Auch ihr Partner John Joe Slater und Sohnemann Harvey Price (22) sind mit von der Partie. Auf Instagram teilte Katie einen Schnappschuss mit ihren Fans, auf dem das Trio in einem Flugzeug sitzt. "Urlaub mit meinen Jungs!", betitelte die 46-Jährige das Bild, das sie und die zwei Männer zeigt – mit einem freudigen Lächeln im Gesicht.

Was ihre Schönheitsoperationen anbelangt, scheint Katie aber noch lange nicht genug zu haben. Neben ihrer Brust-OP hatte die Ex von Peter Andre (51) vor Kurzem ein Facelift. Laut Closer meint ein Insider zu wissen, dass die Reality-TV-Bekanntheit wohl schon den nächsten Eingriff plant. "Sie beschwert sich schon seit einiger Zeit über ihre Nase und gibt zu, dass sie Probleme mit dem Schnarchen und der Atmung hat", behauptet die Quelle. Aus diesem Grund wolle sich Katie bald ihr Riechorgan richten lassen.

Anzeige Anzeige

Instagram / katieprice Katie Price, Model

Anzeige Anzeige

Instagram / katieprice John Joe Slater, Katie Price und Harvey Price, 2024

Anzeige Anzeige

Anzeige Anzeige