Trotz Insolvenz: Katie Price fliegt erneut in den Urlaub

Katie Price (46) hatte aufgrund ihres Insolvenzverfahrens zuletzt ganz schön viel um die Ohren: Im August wurde das ehemalige Boxenluder nach einem Urlaub in der Türkei sogar verhaftet, da es mehrfach nicht zu den angesetzten Gerichtsterminen erschienen war. Dass die Reality-Bekanntheit eigentlich pleite ist, scheint sie aber dennoch nicht davon abzuhalten, erneut in den Flieger zu steigen: Auf Instagram teilt Katie nun ein Foto aus dem Flugzeug mit ihrem Sohn Harvey Price (22) und ihrem Partner John Joe Slater. Dazu schreibt sie: "Urlaub mit meinen Jungs." Ihr Reiseziel verriet sie aber nicht.

Im August reiste die Content Creatorin ebenfalls mit ihrem Sohn und ihrem Partner in den Urlaub in die Türkei. Dort unterzog sie sich auch zwei Schönheitseingriffen: Sie machte ein Facelifting und ließ sich auch noch die Zähne korrigieren. Doch damit nicht genug: Wie ein Insider kurz nach dem Eingriff gegenüber Closer verriet, plant Katie schon die nächste Beauty-OP. Ihm zufolge wolle sie sich die Nase richten lassen, da sie angeblich eine "Knorpelschädigung" habe. "Sie beschwert sich schon seit einiger Zeit über ihre Nase und gibt zu, dass sie Probleme mit dem Schnarchen und der Atmung hat", erklärte er.

Dass Katie eigentlich bankrott ist und mehrere Millionen Euro Schulden hat, scheint sie offenbar nicht davon abzuhalten, gerne viel Geld auszugeben. Wie Mirror kürzlich herausfand, hat sie ihre Ausgaben kaum zurückgeschraubt: Angeblich soll das Erotikmodel in nur einem Monat rund 11.000 Euro für Designer-Kleidung und Essen von Lieferdiensten verschleudert haben. Bei einem einzigen Besuch in einem Luxus-Warenhaus gab sie demnach rund 8.176 Euro aus, weitere 2.290 Euro flossen in Schuhe. 584 Euro investierte sie zudem in Essen zum Mitnehmen.

Instagram / katieprice John Joe Slater, Katie Price und Harvey Price, 2024

Instagram / katieprice Katie Price, Model

