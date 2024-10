So lernte sich Ehepaar Patrice und Daniel Aminati kennen

Daniel (51) und Patrice Aminati zeigen sich während ihres Krebskrampfes stets stark – jetzt zaubern sie ihren Fans auf Instagram ein Lächeln ins Gesicht, indem sie voller Nostalgie von ihrer Kennenlerngeschichte erzählen. Der bekannte Moderator und ehemalige Boyband-Sänger entdeckte Patrice, als er ein Video von ihr sah, in dem sie Klavier spielte. Fasziniert von ihrem Talent und ihrem strahlenden Lächeln beschloss er, sie anzuschreiben.

Doch Patrice ließ ihn zunächst warten: "Da habe ich Patrice angeschrieben – und dann kam erst mal kein Feedback." Er ließ aber nicht locker und das sollte belohnt werden. Patrice gibt schmunzelnd zu, dass sie sich von seinem Charme schließlich überzeugen ließ: "Wir haben uns dann Videobotschaften immer hin und her geschickt." Diese Videobotschaften waren der Anfang einer besonderen Verbindung, die schließlich zur großen Liebe wurde.

Die beiden strahlen in dem Video über beide Ohren und scherzen miteinander, was die tiefe Liebe zwischen ihnen zeigt. Nach der kräftezehrenden Zeit von Patrice' Krebsbehandlung ist es für sie eine Wohltat, wieder gemeinsam lachen zu können. 2022 gaben sich Daniel und Patrice standesamtlich im kleinen Kreis das Jawort. Vier Monate später kam ihre Tochter Charly Malika (2) zur Welt. Eine große Hochzeit auf den Malediven war geplant, musste jedoch aufgrund von Patrice' gesundheitlicher Situation verschoben werden. Trotz aller Herausforderungen halten sie zusammen und blicken optimistisch in die Zukunft.

Anzeige Anzeige

Instagram / danielaminati Daniel Aminati mit seiner Frau Patrice

Anzeige Anzeige

Instagram / patrice.eva Patrice Aminati, Daniel Aminati und ihre Tochter im Juli 2024

Anzeige Anzeige

Anzeige Anzeige