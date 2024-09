Frau an Krebs erkrankt: Daniel Aminati findet ehrliche Worte

Es sind schwere Zeiten für Daniel Aminati (50) und seine Frau Patrice Aminati! Seit mittlerweile beinahe eineinhalb Jahren kämpft Patrice gegen Hautkrebs. In der Vergangenheit ließ das Paar seine Fans auf Social Media stets offen und ehrlich an den Behandlungen und ihren Gefühlen teilhaben – so auch jetzt! Daniel erzählt am Dienstag in einem herzzerreißenden Reel auf Instagram, wie sehr ihm die Situation zu schaffen macht. Er höre wohl sehr häufig vermeintlich tröstende Sätze wie "Mach dir keine Sorgen, das wird schon. Haben andere auch geschafft." Er gibt aber zu, dass diese Aussagen nicht helfen: "Ich habe eine Scheiß-Angst und ich mach' mir einfach große Sorgen."

Seine Angst zu ignorieren, wäre jedoch noch schlimmer und fresse ihn von innen heraus auf. Er vergleicht die Gedanken in seinem Kopf mit einer "Abwärtsspirale in die Hölle." Stattdessen versuche der Schauspieler, auf seine eigene Art mit der beängstigenden Gesundheitslage seiner Partnerin umzugehen. "Annehmen und akzeptieren, was ist", sei für ihn der richtige Weg und beruhige ihn ein wenig. Er betont zum Abschluss seines Videos, dass er durchhalten werde und in Bewegung bleibe. Außerdem sei ihm eine Sache noch besonders wichtig: "Zu versuchen, trotz alledem so viele gute Momente zu schaffen, wie es gerade möglich ist."

Der beliebte Moderator versucht seit Bekanntwerden der Erkrankung seiner Frau auch Positives aus den Erfahrungen zu schöpfen. Erst vor einigen Wochen teilte er bereits auf seinem Instagram-Profil rührende Zeilen und einen emotionalen Zusammenschnitt aus vergangenen gemeinsamen Momenten. Der 50-Jährige meinte schon zu diesem Zeitpunkt: "Man sagt, in jedem Drama und jeder schmerzhaften Zeit liegt auch ein Geschenk: Mein Learning nach der Krankheit meiner Frau, mein Geschenk daraus, ist der unbedingte Wunsch, mein Bewusstsein dahingehend immer wieder zu schärfen, dass das Leben darin besteht, wahrhaftig zu sein, mutig zu agieren, frei, leuchtend, respektvoll, voller Liebe, Begeisterung und Dankbarkeit."

Instagram / danielaminati Daniel Aminati mit seiner Frau Patrice

Instagram / patrice.eva Daniel und Patrice Aminati

Was sagt ihr zu Daniels offenen Worten auf Social Media?



