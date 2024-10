So stylish feiern A$AP Rocky und Rihanna seinen Geburtstag

Rihanna (36) und ihr Partner A$AP Rocky (36) haben in New York City den 36. Geburtstag des Rappers gefeiert. Das Paar wurde beim Verlassen eines Restaurants gesehen – wahrscheinlich genossen sie davor ein gemeinsames luxuriöses Abendessen anlässlich des besonderen Tages. Die "Diamonds"-Interpretin trug ein Neckholder-Satinkleid und einen voluminösen braunen Pelzmantel, während das Geburtstagskind in einem Tweedmantel und einem grauen Anzug beeindruckte. Die beiden wirkten verliebt und verbrachten einen glücklichen Abend, wie Bilder zeigen, die Daily Mail vorliegen.

Die Sängerin und Geschäftsfrau zog mit ihrem einzigartigen Sinn für Mode alle Blicke auf sich. Eine eckige Sonnenbrille und mehrere goldene Anhängerketten verliehen ihrem Look zusätzlichen Glamour. Ihre High Heels mit glitzernden Riemchen rundeten das Outfit perfekt ab und hoben ihre makellose weiße Pediküre hervor. Der "Praise the Lord"-Sänger zeigte sich entspannt, obwohl alle Kameras auf ihn und seine Partnerin gerichtet waren. Mit einer Zigarette in der Hand und einer gelben Tasche setzte er lässige Akzente zu seinem stylishen Auftritt.

Rihanna und A$AP sind seit 2019 ein Paar und haben zwei gemeinsame Söhne, RZA und Riot Rose (1). Die beiden gelten als eines der modischsten Paare der Musikbranche und teilen ihre Leidenschaft für Stil und Ästhetik. Kürzlich posierte Rihanna für Werbekampagnen ihrer eigenen Dessous-Marke, in denen sie in verführerischen Outfits ihre atemberaubende Figur präsentierte. Trotz ihrer zahlreichen geschäftlichen Projekte warten Fans sehnsüchtig auf ein neues Album der Sängerin, da ihr letztes Studioalbum "Anti" bereits 2016 erschien. Abseits des Rampenlichts scheinen Rihanna und A$AP ihr Familienleben in vollen Zügen zu genießen und unterstützen sich gegenseitig in ihren Karrieren.

Getty Images A$AP Rocky, Rapper

Instagram / asaprocky A$AP Rocky und seine zwei Kinder, August 2024

