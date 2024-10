Hassrede? Lauryn Goodman droht Annie Kilner mit der Polizei

Lauryn Goodman zieht in Betracht, die Polizei wegen bedrohlicher Nachrichten von Annie Kilner einzuschalten. "Das geht schon seit einiger Zeit so. Es ist nicht das erste Mal, dass Drohungen gegen mich ausgesprochen wurden. Zahlreiche Leute haben sich mit ähnlichen Informationen gemeldet", verrät die Influencerin in einer aktuellen Instagram-Story und fügt hinzu: "Diese Welt kann grausam und gefährlich sein, und das macht mir Angst. Ich prüfe nun alle meine Optionen."

Die 33-Jährige betont, wie sehr sie die anhaltenden Anfeindungen belasten. In einem Austausch von Textnachrichten mit Rebekah Vardy (42) soll Annie geäußert haben, dass sie wünschte, Lauryn wäre "tot". Zudem soll sie die Blondine während einer Auseinandersetzung als "Schl*mpe" bezeichnet haben. "Es ist besorgniserregend, dass dieses Ausmaß an Hass weitergeht, während manche versuchen, von ihrem eigenen Verhalten abzulenken", stellt Lauryn fest.

Lauryn setzt sich seit Langem für mentale Gesundheit und ein positives Miteinander auf Social Media ein. Als Mutter von zwei Kindern liegt ihr ein sicheres und unterstützendes Umfeld am Herzen. Ihre Sprösslinge stammen aus einer geheimen Beziehung mit dem Fußballer Kyle Walker (34), der der Ehemann von Annie ist. "Ich hatte nie vor, eine alleinerziehende Mutter zu sein, aber das heißt nicht, dass das Zuhause kaputt ist", machte die Influencerin im Netz deutlich.

Getty Images Lauryn Goodman, Influencerin

Getty Images Kyle Walker und Annie Kilner im Juni 2024

