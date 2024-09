Lauryn Goodman hatte nicht geplant, alleinerziehend zu sein

Die britische Reality-TV-Darstellerin Lauryn Goodman gibt auf Instagram offen zu, dass sie nicht geplant hatte, alleinerziehende Mutter zu sein. Der "Celebs Go Dating"-Star postet eine lange Nachricht über "kaputte Familien". Darin führt Lauryn aus, dass ihre Kinder Kairo und Kinara trotz getrennter Eltern nicht in einem solchen Umfeld, sondern in einem "sicheren und geborgenen Zuhause" aufwachsen würden. Die Kinder stammen aus einer geheimen Beziehung mit dem Fußballer Kyle Walker (34). "Ich hatte nie vor, eine alleinerziehende Mutter zu sein, aber das heißt, nicht, dass das Zuhause kaputt ist", betont die Influencerin.

"Du kannst ein zerrüttetes Zuhause haben, während du mit deinem Partner zusammen bist. […] Kinder können ein 'zerrüttetes Zuhause' erleben, wenn beide Elternteile anwesend sind. Brüllen, schreien, Türen zuschlagen, Dinge kaputt machen, fehlende sichtbare Liebe, emotionale Not oder einfach keine Liebe und Zuneigung zeigen... Das ist ein zerrüttetes Zuhause", hält Lauryn fest. Sie betont, stolz darauf zu sein, ihren Kindern ein Zuhause ohne Beschimpfungen bieten zu können.

Lauryn hatte eine geheime Affäre mit dem Fußballstar Kyle. Anfang des Jahres bestätigte der Sportler die Liebschaft zu der 33-Jährigen. Seine Frau Annie Kilner war zu diesem Zeitpunkt mit dem vierten gemeinsamen Kind schwanger. Nur wenige Monate zuvor brachte Lauryn das zweite gemeinsame Kind mit ihm zur Welt. Gegenüber The Sun äußerte sich Kyle über sein Verhalten: "Was ich getan habe, ist schrecklich und ich übernehme die volle Verantwortung. Ich habe eine idiotische Wahl und idiotische Entscheidungen getroffen. Ich kann mir nicht einmal ansatzweise vorstellen, was Annie durchmachen muss."

Getty Images Kyle Walker im August 2024

Getty Images Kyle Walker und Annie Kilner im Juni 2024

