Jenna Bush-Hager (37) und ihr Mann Henry Hager schweben im absoluten Babyglück! Das Paar hat bereits die beiden Töchter Poppy Louise und Margaret “Mila” Laura. Am vergangenen Freitag erblickte dann der erste gemeinsame Sohn das Licht der Welt. Mutter und Baby sind wohlauf – und auch Ex-US-Präsident George W. Bush (73) stattete den beiden schon einen Besuch ab. Diese süße Baby-News verkündete Jenna jetzt im Netz und verriet auch gleich den Namen ihres Sohnemannes!

Via Instagram teilte die stolze Mami einige Schnappschüsse ihres neugeborenen Babys. Auf einem ist auch Jennas Vater George zu sehen, der total glücklich in die Kamera lächelt. In der Bildunterschrift begrüßte die Journalistin ihren Sohn mit liebevollen Worten: "Willkommen in der Welt, mein Liebling Henry Harold "Hal" Hager! Hal ist am Freitag, den 2. August 2019 um 9:02 Uhr auf die Welt gekommen und unser Leben war noch nie süßer."

Gegenüber People verriet die Dreifach-Mutter auch, was es mit dem Namen ihres Sohnemanns auf sich hat: "Er heißt Henry, weil viele auf der Seite seines Vaters, einschließlich seines lieben Vaters und seines Großvaters väterlicherseits, so heißen. Harold kommt von meinem Großvater mütterlicherseits, den ich sehr geliebt habe."

Instagram / jennabhager Familie Bush freut sich über den kleinen Henry Harold “Hal” Hage im August 2019

Anzeige

Instagram / jennabhager Jenna Bush Hager, ihr Mann Henry und ihr neugeborener Sohn Henry Harold "Hal" im August 2019

Anzeige

Instagram / jennabhager Henry Harold “Hal” Hager im August 2019

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de