George W. Bush (72) wird zum dritten Mal Opa! Diese schöne Nachricht verkündete seine Tochter Jenna Bush-Hager am Ostermontag im TV. Auch ihre beiden Töchter Margaret (6) und Poppy (3) haben die aufregenden Neuigkeiten erst am Osterfest erfahren und waren sofort ganz aus dem Häuschen. Jenna hatte jetzt allerdings schon wieder etwas zu verkünden: Sie bekommt zum ersten Mal einen Jungen!

In ihrer eigenen Talkshow Today zeigte die 37-Jährige ein niedliches Video, in dem sie ihren beiden Mädchen von dem neuen Geschwisterchen erzählt. Dabei verkündete sie auch ganz nebenbei, dass der Familienzuwachs ein Junge wird. In dem kurzen Clip überreicht Jenna ihren beiden Kleinen ein silbernes Ei. Darin liegt ein Zettel, auf dem "Ein Baby-Bruder, auf den ihr stolz sein werdet", steht. Diese Oster-Überraschung ist der jungen Mutter bestens gelungen. Nach ein paar verdutzten Gesichtern sind Margaret und Poppy vor Freude kaum noch zu halten.

Zwar können die beiden Mädels es kaum noch abwarten, einen kleinen Bruder zu haben. Trotzdem sollte Jenna vorher noch ein bisschen Aufklärungsarbeit leisten. Nachdem Poppy das Ultraschallbild gesehen hat, bestand nämlich noch ein kleines bisschen Verwirrung: "Poppy ist zur Sonntagsschule gegangen und hat der Lehrerin erzählt, dass ich mit einem Alien schwanger sei", erzählte Jenna in ihrer Show.

Getty Images Jenna Bush-Hager und George W. Bush beim National Book Festival Gala Dinner 2008

Instagram / jennabhager Jenna Bush-Hager mit ihrem Mann Henry und ihren Töchtern Margaret und Poppy

Instagram / jennabhager Jenna Bush-Hagers Töchter Margaret und Poppy

