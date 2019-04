Erneuter Baby-Segen im Hause Bush! Nachdem Jenna Bush-Hager – die Tochter des ehemaligen US-Präsidenten George W. Bush (72) – und ihr Liebster Henry sich im Jahr 2008 das Jawort gegeben hatten, krönten sie ihre Liebe mit ihrem ersten gemeinsamen Kind Margaret. 2015 erblickte ihre zweite Tochter Poppy Louise das Licht der Welt. Nun wächst ihre Rasselbande noch um ein weiteres Mitglied: Jenna ist wieder in freudiger Erwartung!

Das verkündete die Journalistin jetzt in ihrer Today-Talkshow. "Ja, ich bin schwanger, total schwanger", verriet die Blondine ihrem TV-Kollegen Craig Melvin und witzelte dann: "Ich habe keine Ahnung, wie du das nur übersehen konntest!" Obwohl Jenna und ihr Mann sich riesig freuen würden, sei es dennoch ein kleiner Schock: "Das ist eine Menge! Aber wir sind dankbar. Henry braucht jetzt nur all die Glückwünsche, da er ein bisschen ängstlich ist", scherzte die Ex-Präsidenten-Tochter.

Auch ihre Töchter haben gerade erst von ihrem neuen Geschwisterchen erfahren: "Sie haben die Neuigkeiten gestern in ihrem Osterkörbchen gefunden", offenbarte die Dreifachmama in spe. "Sie haben es dem Mann hinter uns im Flugzeug erzählt, sie haben es allen Leuten in der Kirche erzählt... Die Mädels sind so glücklich!", freute sich die 37-Jährige.

Instagram / jennabhager Jenna Bush-Hager mit ihrem Mann Henry und ihren Töchtern Margaret und Poppy

Anzeige

Getty Images Frank Robinson und George W. Bush

Anzeige

Instagram / jennabhager Jenna Bush-Hagers Töchter Margaret und Poppy

Anzeige

Freut ihr euch schon auf die ersten Bilder des neusten Bush-Sprosses? Ja, und wie! Nicht unbedingt... Abstimmen Ergebnis anzeigen



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de