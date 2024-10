Jenny Frankhauser läutet die Herbstzeit mit heißem Foto ein

Jenny Frankhauser (32) heißt den Herbst mit offenen Armen willkommen! "Der Herbst, der Herbst, der Herbst ist da", schreibt die Reality-TV-Bekanntheit zu einem Schnappschuss auf Instagram. Darauf präsentiert sie noch einmal ihre heißen Kurven im Bikini, bevor es auf ihrem Social-Media-Kanal wieder "gemütlichen Herbst Content" zu sehen gibt. "Ich bin ja total der Sommermensch. Mir schlägt schlechtes Wetter eigentlich immer sofort auf die Psyche", gesteht die Schwester von Daniela Katzenberger (38) in der Bildbeschreibung. Dieses Jahr sei dem jedoch nicht so: "Ich freue mich so sehr auf diese Kuschelzeit mit meiner kleinen Familie. Und Baby Milans allerersten Herbst."

Ihre Vorfreude könnte daher kommen, dass sich die einstige Dschungelkönigin in diesem Jahr bereits einige Unternehmungen für die herbstlichen Tage überlegt hat. "Gemeinsam Kuchen backen, lange Waldspaziergänge, Pilze, Blätter und Kastanien sammeln", sind nur ein paar der Stichpunkte, die Jenny ihren Followern als kleine Inspiration unter dem Beitrag nennt. Außerdem freue sie sich auf gemütlichen Kerzenschein – jedoch nur "wenn die Kids schlafen", ansonsten nutze sie aus Sicherheitsgründen lieber nur LED-Kerzen.

Jenny und ihr Partner Steffen König durften im vergangenen März ihren zweiten gemeinsamen Nachwuchs auf der Welt begrüßen. Somit bekam der mittlerweile zweijährige Damian mit Baby Milan einen kleinen Bruder. Die Influencerin spricht immer wieder offen und ehrlich über die Herausforderungen, denen sie als Mutter begegnet. So verriet sie im Mai gegenüber RTL, dass es ihr oft schwerfalle, gelassen zu bleiben. "Meine Mutter und Schwester sagen immer: 'Mach dich nicht so verrückt!' Die sind etwas gelassener und ich eher die Übermutti, die alles recherchiert, bevor sie etwas tut und sich immer viele Sorgen macht", gab die Tochter von Iris Klein (57) zu. Sie hoffe jedoch darauf, mit der Zeit ein wenig entspannter zu werden.

Instagram / jenny_frankhauser Jennifer Frankhauser im Januar 2023

Instagram / jenny_frankhauser Jenny Frankhauser, Steffen König und ihre beiden Söhne Damian und Milan

