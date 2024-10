Khloé Kardashian zeigt Sohn Tatum in süßem Halloween-Pyjama

Khloé Kardashian (40) ist im Halloween-Fieber – jedenfalls ihrem kleinen Sohn Tatum hat die Influencerin schon mal passend zum Gruselmonat einen niedlichen Halloween-Schlafanzug angezogen. Nicht nur die zweifache Mama – auch Tatum scheint bereit für die Party am 31. Oktober zu sein. "Da fühlt sich jemand festlich", schreibt Khloé zu einer Reihe von zuckersüßen Bildern auf Instagram, auf denen der Zweijährige stolz seinen Pyjama mit Kürbissen, Katzen und Spinnweben drauf präsentiert.

Superniedlich – das findet auch die Community der 40-Jährigen. Obwohl der Fokus des Beitrags eigentlich der festliche Schlafanzug ist, stiehlt sein Träger ihm definitiv die Show. "Er ist so bezaubernd", schreibt nicht nur ein Fan. Andere kommentieren: "So ein süßer Junge! Sein Lächeln ist zum Dahinschmelzen." Noch etwas scheint auf den Aufnahmen aufzufallen: Der Kardashian-Sprössling ist offensichtlich kein Baby mehr! "Er ist so groß geworden", sind sich die Nutzer einig, während einer ergänzt: "Kleiner König."

Kommentare, die Khloé sicher freuen werden – die Schwester von Kim (43), Kylie (27), Kourtney (45) und Kendall (28) ist eine superstolze Mama. Nicht nur ihren kleinen Jungen, auch ihre Tochter True (6) teilt sie gerne auf Social Media. Wie man sich am besten vor der Kamera präsentiert, scheint sich die Sechsjährige auch schon ganz gut von ihrer Mutter abgeguckt zu haben. Sie weiß, dass das richtige Outfit essenziell ist. "Heute Abend veranstalten wir eine spontane Modenschau. Ladys und Gentlemen – Dream (7) und True", schrieb der TV-Star zu einer süßen Aufnahme auf Instagram, auf der ihre Tochter und ihre Nichte Models spielen.

Instagram / khloekardashian Tatum Thompson im Oktober 2024

Instagram / khloekardashian Khloé Kardashian, True und Tatum Thompson im Juni 2024

