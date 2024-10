Matthias Mangiapane verrät: Das verdient ein Realitystar

Der Beruf des Reality-TV-Stars scheint ein lukrativer Job zu sein – zumindest vermittelt der Lebensstil vieler deutscher TV-Bekanntheiten diesen Eindruck. Doch verdient man als Teilnehmer von Shows wie Promi Big Brother und Das Sommerhaus der Stars wirklich so viel Geld? Im Interview mit RTL verrät nun Matthias Mangiapane (41), wie es bei ihm auf dem Konto so aussieht. "Letztes Jahr pro Monat heruntergerechnet bin ich bei 18.333 Euro Bruttoverdienst", gesteht der Realitystar.

Den 41-Jährigen sieht man regelmäßig in Serien wie "Ab ins Beet" und "Hot oder Schrott". Aber auch an Top-Reality-Formaten wie dem Dschungelcamp, Kampf der Realitystars oder Forsthaus Rampensau hat Matthias schon teilgenommen. "Also ich zähle mich schon zu den Topverdienern in der Branche, muss ich ganz klar sagen", behauptet Matthias. Ob das so stimmt? Auch der Manager von Elena Miras (32) äußerte sich gegenüber dem Sender zu dem Thema. "Ich glaube, Elena kann auf jeden Fall, wenn sie gut verhandelt, für einen guten Deal 20.000 Euro aufwärts verlangen", schätzt er das Gehalt der Love Island-Bekanntheit deutlich höher ein.

Aber sieht es wirklich auf dem Konto aller Realitystars so rosig aus? Auch Kader Loth (51) zählt zu den bekanntesten Gesichtern im deutschen Reality-TV, trotzdem äußerte sie sich besorgt über ihre finanzielle Zukunft. "Ich habe neulich meinen Rentenbescheid bekommen – 280 Euro im Monat, ab dem 65. Lebensjahr", erzählte sie schockiert gegenüber Bild. Auch sie gestand allerdings, dass durch ihre Format-Teilnahmen bereits einige Tausende Euro bei ihr eingetrudelt sind. Alleine für ihre Dschungelcamp-Teilnahme im Jahr 2017 kassierte die Temptation Island V.I.P.-Teilnehmerin knapp 80.000 Euro.

Joyn/Marc Rehbeck Elena Miras, "Promi Big Brother"-Teilnehmerin 2024

Getty Images Kader Loth im Juli 2024

