Angst vor Altersarmut? Kader Loth in Sorge um ihre Rente

Karrieretechnisch könnte es bei Kader Loth (51) gerade nicht besser laufen. Wer würde da auf die Idee kommen, dass sich die TV-Persönlichkeit Sorgen ums Geld macht? Doch genau das verrät sie nun in einem Interview mit Bild: "Ich habe neulich meinen Rentenbescheid bekommen – 280 Euro im Monat, ab dem 65. Lebensjahr. Das ist wirklich erschreckend." Ein Schock, schließlich kann der Reality-TV-Star auf eine lange Vergangenheit im Showbusiness zurückblicken – was sich im Alter aber nicht auszahlen wird. "Wir Promis bekommen gefühlt keine gesetzliche Rente, und wenn doch, dann reicht sie nicht zum Leben. Das macht mir wirklich Angst", erzählt die 51-Jährige besorgt.

Aktuell kämpft Kader schon zum zweiten Mal im Dschungel um die Krone – sie ist Teil vom Allstars-Dschungelcamp. Für ihre Teilnahme an der regulären Staffel im Jahr 2017 soll sie laut eigener Aussage 80.000 Euro kassiert haben. Wie hoch die Gage dieses Mal ausfällt, verrät die Entertainerin nicht, für ihre private Rentenkasse könnte es sich aber lohnen: "Ja, das Geld ist verlockend – das muss ich ehrlich sagen. […] Es geht auch darum, meine Zukunft abzusichern. Ich will nicht im Alter auf der Straße landen." Die ehemalige Temptation Island V.I.P-Teilnehmerin hat also nicht versäumt, sich auch selbst um ihre Altersvorsorge zu kümmern. Kader investiere außerdem in ihre Privatrente und habe sich dahingehend gut versichert.

In den 90er-Jahren sah man Kader die ersten Male im deutschen TV. So richtig ins Rollen kam ihre Fernsehkarriere durch ihre Teilnahme bei Big Brother im Jahr 2004. Es folgten Auftritte bei Frauentausch, Das perfekte Promi-Dinner, aber auch im Dschungelcamp und bei Das Sommerhaus der Stars. Auch bei der Dschungel-Jubiläumsstaffel treibt sie die Einschaltquoten ordentlich hoch: Kader stellt mal wieder unter Beweis, dass sie das Drama nicht scheut. "Sie hält sich für intellektuell, dann geh in die Politik. Was sucht eine intellektuelle Person im Dschungelcamp? Sie ist eine charakterschwache Person. Sie ist die Besserwisserin", schoss sie zuletzt bei "Ich bin ein Star - Holt mich hier raus! Die Stunde danach" gegen ihre Mitkandidatin Giulia Siegel (49).

Anzeige Anzeige

RTL / Stefan Gregorowius Kader Loth, Reality-TV-Legende

Anzeige Anzeige

Getty Images Kader Loth bei der Berlin Fashion Week

Anzeige Anzeige

Anzeige Anzeige

Hättet ihr gedacht, dass Kader sich Sorgen um ihre finanzielle Zukunft als Rentnerin machen muss? Nein, das hätte ich nicht erwartet. Ja, ich dachte mir schon, dass ihre Rente nicht so üppig ausfallen wird. Ergebnis anzeigen



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de